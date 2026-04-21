Rošády amerického špeciálu na pražskom letisku: Let do Pakistanu a späť! O posádke nie sú žiadne informácie

PRAHA - Na Letisku Václava Havla v pražskej Ruzyni v pondelok neskoro večer druhýkrát počas krátkej doby pristál špeciál amerického letectva. Ten v priebehu včerajšieho dňa letel do pakistanského Islamabadu, kde majú dnes pokračovať rokovania medzi Iránom a USA.
Špeciál amerického letectva SAM236 vzlietol najprv z americkej Andrewsovej leteckej základne a v nedeľu večer pristál v Prahe. Informuje o tém web novinky.cz. V pondelok skoro ráno následne lietadlo vyrazilo do pakistanského Islamabadu a následne sa vrátilo späť do Prahy.
V Pakistane by mala americká delegácia viesť rozhovory s iránskou delegáciou o možnom ukončení vojny, ktorá je aktuálne pozastavená, dvojtýždňové prímerie vyprší v noci na štvrtok SELČ.
Kto bol na palube lietadla, ktoré letelo z Prahy do Pakistanu, známa nie je. Jasné nie je ani to, kedy prebehne druhé kolo rokovaní. Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že americký viceprezident J. D. Vance a ďalší členovia delegácie USA sú na ceste do Pakistanu na mierové rokovania s Iránom. Zdroje oboznámené so záležitosťou však neskôr uviedli, že delegácia ešte neodcestovala.
Teherán s účasťou na druhom kole rokovaní zatiaľ oficiálne nesúhlasil. Vysokopostavený iránsky predstaviteľ pre agentúru Reuters povedal, že účasť zvažuje, no konečné rozhodnutie ešte nepadlo.
Stanica BBC s odvolaním sa na americké médiá informovala, že Vance odcestuje do Pakistanu v utorok. Podľa troch amerických zdrojov portálu Axios odíde viceprezident z USA v utorok ráno miestneho času. Zdroje stanice CNN zase tvrdia, že nové kolo rokovaní je naplánované na stredu.
Washington a Teherán viedli po uzavretí dvojtýždňového prímeria v Islamabade 11. a 12. apríla prvé kolo rozhovorov, ktoré neprinieslo dohodu. Pakistanský zdroj zúčastnený na rokovaniach uviedol, že prímerie sa skončí v stredu 22. apríla o 20.00 h východoamerického času (štvrtok 2.00 h SELČ).