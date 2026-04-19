Mysleli si, že žartuje! Pilot požiadal niekoľko pasažierov, aby vystúpili z lietadla, inak neodletia

Let z Londýna Southend do španielskej Málagy sa minulý týždeň zmenil na nezvyčajnú scénu. Pilot EasyJetu oznámil, že lietadlo je príliš ťažké a bez dobrovoľníkov nemôže odletieť. Päť pasažierov nakoniec vystúpilo, aby sa stroj zmestil do bezpečnostných limitov, píše BBC.
Let plánovaný na sobotu (11. 4.) 08:40 BST musel riešiť kombináciu krátkej vzletovej dráhy a nepriaznivých poveternostných podmienok, čo podľa aerolinky znížilo maximálnu povolenú hmotnosť pri štarte. EasyJet uviedol, že dobrovoľníkom zabezpečil bezplatný presun na letisko Gatwick a náhradný let ešte v ten istý deň. Majú tiež nárok na kompenzáciu podľa pravidiel britského úradu civilného letectva.
EasyJet neuviedol presnú výšku kompenzácie, no podľa britských pravidiel môžu cestujúci pri meškaní stredne dlhých letov dostať 175 až 350 libier, v závislosti od dĺžky zdržania. Aerolinka zdôraznila, že bezpečnosť je jej najvyššou prioritou.
Myslela som si, že pilot žartuje, hovorí jedna z cestujúcich
Kelly Wayland, cestujúca a nezávislá cestovná agentka, priznala, že najprv neverila vlastným ušiam. „Myslela som, že kapitán si robí srandu. Som nervózna pri lietaní, takže keď spomenul počasie a hmotnosť, nebolo mi všetko jedno,“ povedala.
Pilot najskôr požiadal o šesť dobrovoľníkov, no napokon sa prihlásilo päť. Posádka dokonca zvažovala možnosť odletieť bez časti batožiny, no nakoniec to nebolo potrebné. Keď dobrovoľníci opúšťali palubu, ostatní cestujúci ich odmenili potleskom.
Podobná situácia sa na tej istej trase stala už v roku 2014. Letecké spoločnosti bežne nevážia jednotlivých pasažierov, ale pracujú s priemernými hodnotami. Podľa štúdie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva z roku 2022 je priemerná hmotnosť cestujúceho vrátane príručnej batožiny 84 kilogramov.