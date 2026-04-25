Turecký politik pobláznil internet! Ľudia sa bavia na jeho fúzoch

ANKARA - Nenápadné menovanie do funkcie v tureckej politike vyvolalo nečakaný ošiaľ. Dôvodom sa stal detail, ktorý nemá nič spoločné s programom ani ideológiou.
Z politiky virál za pár hodín
To, čo malo byť obyčajné personálne rozhodnutie, sa zmenilo na internetový fenomén. Turecký lokálny politik Orhan Avci sa dostal do centra pozornosti po tom, čo ho vymenovali za šéfa okresnej organizácie strany Huzur v Karlıove.
Samotné menovanie by si mimo regiónu takmer nik nevšimol. Lenže fotografia nového funkcionára začala kolovať na sociálnych sieťach – a spustila lavínu reakcií.
Fúzy zatienili politiku
Záujem verejnosti nespustila jeho agenda ani vyjadrenia, ale jeho výrazný vzhľad. Práve netradične husté fúzy sa stali dôvodom, prečo sa jeho meno začalo šíriť naprieč platformami.
Podľa viacerých webov sa jeho fotografia šírila tak rýchlo, že úplne zatienila samotnú politickú udalosť. Komentáre a vtipy vytvorili obrovskú interakciu a z Avciho sa stal virálny fenomén.
Internet zaplavili reakcie
Používatelia sociálnych sietí reagovali najmä humorom. Pod fotografiou sa objavili stovky až tisíce komentárov, ktoré si z jeho vzhľadu robili žarty.
Niektoré z nich zneli napríklad:
- „To sú majestátne fúzy… založ stranu, hneď ťa volíme.“
- „Tie fúzy si treba okamžite poistiť.“
- „Má na fúzoch vlastnú tvár.“
- „Požičal si ich z radnice?“
Práve podobné reakcie spôsobili, že sa jeho fotografia začala šíriť ešte rýchlejšie.
Z lokálneho mena internetová postava
Zaujímavé je, že Orhan Avci nie je celoštátnou politickou hviezdou. Ide o regionálneho predstaviteľa, ktorý bol doteraz známy najmä vo svojom okolí.
Aj preto je celý prípad ukážkou toho, ako dokáže internet v priebehu niekoľkých hodín „vytvoriť“ známe meno – bez ohľadu na jeho reálny politický význam.