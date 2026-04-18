Varovanie z Turecka: Odchod USA z NATO by bol deštruktívny, Trump už zvažuje stiahnutie vojakov

ANKARA - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v sobotu uviedol, že prebiehajú diskusie o tom, ako zvládnuť či zmierniť následky potenciálneho stiahnutia sa Spojených štátov z „európskej bezpečnostnej architektúry“. Minister neposkytol žiadne podrobnosti o diskusiách, no povedal, že stiahnutie by mohlo byť pre Európu „deštruktívne“, ak by sa udialo nekoordinovaným spôsobom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump pohrozil, že sa USA stiahnu z NATO. Urobil tak po tom, čo európske členské štáty Aliancie odmietli vyslať lode na odblokovanie Hormuzského prielivu po začatí americko-izraelskej vojny proti Iránu. „Intenzívne diskutujeme o tom, ako zvládnuť alebo zmierniť odchod USA z európskej bezpečnostnej architektúry. Nie úplne, ale čiastočne. Aj čiastočný odchod... by bol pre Európu veľmi deštruktívny, ak by sa to neudialo koordinovaným spôsobom,“ povedal Fidan na panelovej diskusii počas diplomatického fóra v provincii Antalya.
Fidan kritizuje členské štáty EÚ, ktoré sú zároveň súčasťou NATO, že podľa neho prijímajú rozhodnutia na vlastnú päsť, aj keď sú v rozpore s postojom Aliancie. „Chcete byť samostatnou organizáciou EÚ v rámci NATO? Nuž, Amerika si povedala: ‚Nechám vás ísť, preruším väzby‘,“ povedal Fidan. Šéf tureckej diplomacie už skôr vyzval spojencov, aby využili júlový summit NATO v Ankare na obnovenie vzťahov s Trumpom a Washingtonom a zároveň sa pripravili na prípadné zníženie angažovanosti USA.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadril pochopenie pre Trumpovo sklamanie z Aliancie, no pripomenul, že väčšina európskych krajín pomáhala Washingtonu v jeho vojnovom úsilí proti Iránu. Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu v apríli pre Reuters povedal, že Trump už zvažoval aj možnosť stiahnuť časť amerických vojakov z Európy.