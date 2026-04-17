RADIKÁLNA zmena pre Turecko: Od TOHTO dátumu bude platiť ÚPLNÝ zákaz fajčenia! Zmeny nastanú aj v podnikoch

ANKARA – Turecká vláda má za cieľ, aby v krajine začal platiť úplný zákaz fajčenia. Fajčiarom sa tak výrazne obmedzí priestor, pričom už nikde v krajine nekúpia žiadne výrobky z tabaku. Obmedzenia budú rovnako platné aj pre zahraničných turistov.
V Turecku už onedlho na ulici, v reštauráciách ani na žiadnom verejnom priestranstve neuvidíte fajčiarov. Radikálny návrh zákona vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) má širokú podporu. Výroba, dovoz ani predaj tabakových výrobkov už nebude v Turecku možný.
Zákaz fajčiť bude platiť pre verejné miesta,vzdelávacie inštitúcie, podniky nemocnice či v priestoroch, kde sa konajú náboženské obrady.
Skončia aj elektronické cigarety
Fajčenie bude zakázané aj vo verejnej doprave, v taxíku a dokonca aj za volantom. Informuje o tom TurkiyeGazetesi. Návrh zákona obsahuje neuveriteľných 41 článkov a jeho zavedenie podporuje aj ministerstvo zdravotníctva.
Po jeho prijatí sa ukončí aj predaj elektronických cigariet a rôznych iných výrobkov s obsahom tabaku. Účinnosť zákona je nastavená na 1. január 2040. Predbežne sa o podobných obmedzeniach diskutuje aj na úrovni Európskej únie v Bruseli.
Jediné povolenie
Podniky si budú môcť vyhradiť len 10 percent z celkového priestoru na fajčiarsku zónu, pričom sa tu nebude podávať žiadne jedlo ani nápoje. Do týchto priestorov nebudú mať povolený vstup ani čašníci v službe.
V Turecku sa už postupne ruší systém platby v hotovosti za tabakové výrobky. Vláda sa tak snaží zamedziť predaj nepovoleného tovaru maloletým. Cigarety už kúpite len cez platobnú kartu, alebo cez elektronický preukaz overenia totožnosti. Tresty budú vysoké.
Vysoké pokuty aj tresty
Po prijatí zákona v roku 2040 budú padať miliónové pokuty (1-5 miliónov lír/19 000 – 95 000 eur) či dokonca trest odňatia slobody na niekoľko rokov. Podnikom bude hroziť pokuta od 50-tisíc lír (945 eur) a prerušenie chodu celej prevádzky. Osoby prichytené pri fajčení bez ohľadu na to, či pôjde o interiér alebo exteriér, dostanú na mieste pokutu od 5-tisíc lír (od 95 eur).
1 euro = 52,96 tureckých lír
(menový kurz 17. apríl 2026)