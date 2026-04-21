Utorok21. apríl 2026

Vážna nehoda Slovákov na chorvátskej diaľnici: Vrazilo do nich rútiace sa auto, keď stáli na ceste

ZÁHREB – Cesta na dovolenku či za rodinou do Chorvátska sa pre slovenskú posádku zmenila na nepredstaviteľnú nočnú moru. Na kľúčovej chorvátskej diaľnici A1 došlo k tragickej reťazovej nehode, pri ktorej vyhasol jeden ľudský život a niekoľko osôb utrpelo zranenia.

Tragický incident sa odohral v pondelok o 13:40 hod. na 82. kilometri diaľnice A1 v smere na juh. Informuje o tom portál Jutarnji list. Celé sa to začalo nevinnou nehodou, pri ktorej 34-ročná Chorvátka na aute s gospićskými značkami stratila kontrolu nad vozidlom kvôli nepriliehavej rýchlosti. Auto sa roztočilo na ceste.

V tom istom čase sa iné auto so záhrebskými značkami snažilo vyhnúť zrážke a narazilo do auta so slovenskými poznávacími značkami, ktoré viedla 48-ročná Slovenka. Tá sa brzdením a manévrovaním snažil zabrániť zrážke s prvým havarovaným autom. Po tejto prvej kolízii sa všetky vozidlá zastavili na pravom okraji diaľnice. V tej chvíli vznikla len materiálna škoda a nikto nebol zranený. Vodiči aj pasažieri, vrátane slovenskej posádky, vystúpili z áut, aby skontrolovali škody.

Sekundy hrôzy

Doslova o pár sekúnd neskôr sa však v pravom pruhu prirútilo auto s ďakovačskými značkami, ktoré viedol 31-ročný muž. Ten v rýchlosti nedokázal zabrániť zrážke a plnou silou vrazil do už odstavených vozidiel. Následky boli devastačné. Nekontrolovateľné auto po náraze zasiahlo ľudí, ktorí stáli na ceste. Medzi zranenými skončili dvaja slovenskí občania (73 a 46 rokov), ktorých stav je vážny.

Tragédia si vyžiadala najvyššiu daň. Na mieste nešťastia zomrel 51-ročný spolujazdec z auta so záhrebskými značkami. Taktiež 34-ročný vodič prvého auta, utrpel zranenia ohrozujúce život. Ďalšie štyri osoby, vrátane troch detí (chorvátskych občanov), utrpeli ľahšie zranenia. Na mieste nešťastia zasahovali všetky záchranné zložky.

Diaľnica bola v tomto úseku prejazdná len v jednom pruhu niekoľko hodín, až do 19:00 hod. Chorvátska polícia opätovne vyzýva vodičov k maximálnej opatrnosti a prispôsobeniu rýchlosti jazdy podmienkam na ceste.

