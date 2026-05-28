TRAGICKÁ NEHODA Motorkár narazil v plnej rýchlosti do pick-upu, vzduchom LETEL niekoľko metrov!

Pri českej obci železný Brod sa odohrala tragická dopravná nehoda. Polícia ešte neurčila vinníka. (Zdroj: Facebook/Hasiči Železný Brod/Doprava a vše kolem ní)
ŽELEZNÝ BROD – S príchodom teplého počasia sa na cestách objavuje čoraz viac motorkárov. Vodiči osobných vozidiel musia rátať s tým, že dvojkolesové mašiny idú rýchlejšie ako bežné autá. Veľmi opatrní treba byť hlavne v zle viditeľných úsekoch, ktoré sa napájajú na hlavné ťahy. Práve takéto miesto sa stalo pre jedného jedného z motorkárov osudným.

Pri českej obci Železný Brod na Jablonecku sa odohrala brutálna dopravná nehoda. V piatok 22. mája sa v popoludňajších hodinách na zle viditeľnej križovatke, kde sa pomerne komplikovane napája na hlavnú cestu, presúval aj veľký červený pick-up. 

 
 

Vodič sa na cestu nevyrútil a počkal, kým prejde niekoľko vozidiel. Keď sa zdalo, že cesta je prázdna, odbočil vľavo. V tej chvíli sa zo strany vyrúti motorka a v pnej rýchlosti vrazí do bočnej strany vozidla. Motorkár následne ešte pár metrov letí vo vzduchu. Tesne za ním ide druhá motorka, ktorá sa mu vyhne len zázrakom. 

Na miesto boli privolaní záchranári, no motorkárovi už nedokázali pomôcť. Incident Incident začali vyšetrovať kriminalisti ako podozrenie na usmrtenie z nedbanlivosti. Ako však informuje CNN Prima News, na závery a určenie vinníka nehody je ešte veľmi skoro. "Predmetom vyšetrovania je zisťovanie miery zavinenia jednotlivých účastníkov nehody, ako aj znalecké posudky," uvádza polícia. 

Celý incident je zaznamenaný na bezpečnostnej kamere. V momente, keď sa pick-upu vyrúti na vozovku, je na zázname počuť typický zvuk motorky. Nie je ale jasné, či ho počul aj vodič pick-upu. V každom prípade sa nachádzal na mieste, ktoré je dlhé roky označované za veľmi nebezpečné z hľadiska viditeľnosti. 

Názory expertov 

Samotní dopravní experti sa nezhodujú ani v tom, že či šiel motorkár na danom úseku v rámci maximálnej povolenej rýchlosti (90 km/h). "Je nutné zdôrazniť, že každý vodič musí ísť tak, aby dokázal zastaviť na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad," hovorí dopravný expert Roman Budský. 

V rámci Slovenskej republiky platí § 16 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kedy je vodič povinný jazdiť len priemernou rýchlosťou a musí byť schopný vozidlo bezpečne zastaviť na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

Na mieste dopravnej nehody sú ale tieto podmienky doslova katastrofálne. Inštruktor bezpečnej jazdy na motorke Vladimir Mašek na ne upozorňoval už pred 11 rokmi. Miesto, kde vozidlá vchádzajú z vedľajšej cesty, je za zákrutou a pod úrovňovou vozovky. Navyše tam bránia v lepšom výhľade aj umiestnené zvodidlá.

Polícia ale tvrdí, že vysoká nehodovosť v danom úseku je spôsobená predovšetkým riskantnou jazdou motorkárov. Na druhej strane, ale dáva správa ciest v danom úseku pravidelné podnety k prerezaniu zelene. 

Oslava 6. narodenín dcérky Moniky Bagárovej
T. Pauhofová: Je to moja najboľavejšia úloha, akej som sa mala možnosť dotknúť
U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala
Likavský hrad odhalí nové zákutia: Po obnove pribudnú vyhliadky aj skryté priestory
Smrť policajtky pri Prievidzi vyvolala rozruch: Mikulec tvrdí, že išlo o samovraždu, polícia sa ohradila
PYTÓN na prechádzke? V mestskom parku v Topoľčanoch sa špacíroval meter a pol dlhý plaz!
Policajti zasahovali v Bratislave: Zadržali osobu pre nelegálne anaboliká, zaistili veľké množstvo látok
Prelom v boji proti ebole? Vakcína proti nebezpečnému kmeňu má byť hotová ešte tento rok
TRAGICKÁ NEHODA Motorkár narazil v plnej rýchlosti do pick-upu, vzduchom LETEL niekoľko metrov!
Maďarskí poslanci môžu prísť o časť peňazí: Fidesz podporí návrh na zníženie platov
USA a Irán majú byť blízko dohody: Trump však ešte nepovedal posledné slovo
Magda Vášáryová prekvapila veľkou novinkou: Toto čakal len málokto!
Najsexi tatko planéty: David Beckham vyvenčil rodinu na luxusnej jachte, neodtrhnete z neho oči
Nízlová chcela dcére zmeniť priezvisko, narazila na problém: Lobotka musel... nesúhlasiť!
Fero Mikloško miluje luxus: Prezradil, koľko dal za najdrahší klenot! A s týmto ho musia pochovať
Likavský hrad odhalí nové zákutia: Po obnove pribudnú vyhliadky aj skryté priestory
Prečo nefunguje sexuálny život? Sú za tým tieto zdravotné problémy
Máte problém vo vzťahu? Čoraz viac ľudí sa namiesto blízkych obracia na umelú inteligenciu
Sekunda nepozornosti a prsty sú preč: Lekári varujú pred jarnou vlnou brutálnych úrazov!
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
Slovensko čaká masívne zbrojenie: Do armády sa má naliať rekordných 85 miliárd eur! (foto)
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?

Šokujúca správa zo zámoria! Zomrela legenda, ktorá ešte v utorok niesla pochodeň Slafkovského tímu
Švajčiarsko – Švédsko: ONLINE prenos zo štvrťfinále MS V HOKEJI 2026
Nórsko – Lotyšsko: ONLINE prenos zo štvrťfinále MS V HOKEJI 2026
Obrovská lekcia z efektivity: Slovenskej reprezentácii na body nepomohol ani záverečný tlak
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing"
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Bryndzovému podpecníku neodoláte! Takto chutí tradičná slovenská kuchyňa.
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Rakovina sa dá prinútiť, aby vyzerala ako vírus. Vedci ukázali spôsob, ako ju môže imunita konečne odhaliť
Čínski policajti už nosia AI okuliare, ktoré vedia identifikovať tváre, vyhľadať ŠPZ či rozpoznať hlas: Západ hovorí o budúcnosti ako z filmu Minority Report
Ktoré Samsung telefóny majú istý update na One UI 8.5? Pozri sa, či je na zozname aj tvoj model
Meta AI vo WhatsAppe dostane funkciu, ktorá jej doteraz chýbala. Po novom jej pošleš PDF aj ďalšie dokumenty ako v ChatGPT. Takto ti s nimi pomôže
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke

Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Sex a erotika podľa znamení: Takto zvediete ľahko muža, po ktorom naozaj túžite!
