TRAGICKÁ NEHODA Motorkár narazil v plnej rýchlosti do pick-upu, vzduchom LETEL niekoľko metrov!

ŽELEZNÝ BROD – S príchodom teplého počasia sa na cestách objavuje čoraz viac motorkárov. Vodiči osobných vozidiel musia rátať s tým, že dvojkolesové mašiny idú rýchlejšie ako bežné autá. Veľmi opatrní treba byť hlavne v zle viditeľných úsekoch, ktoré sa napájajú na hlavné ťahy. Práve takéto miesto sa stalo pre jedného jedného z motorkárov osudným.
Pri českej obci Železný Brod na Jablonecku sa odohrala brutálna dopravná nehoda. V piatok 22. mája sa v popoludňajších hodinách na zle viditeľnej križovatke, kde sa pomerne komplikovane napája na hlavnú cestu, presúval aj veľký červený pick-up.
Vodič sa na cestu nevyrútil a počkal, kým prejde niekoľko vozidiel. Keď sa zdalo, že cesta je prázdna, odbočil vľavo. V tej chvíli sa zo strany vyrúti motorka a v pnej rýchlosti vrazí do bočnej strany vozidla. Motorkár následne ešte pár metrov letí vo vzduchu. Tesne za ním ide druhá motorka, ktorá sa mu vyhne len zázrakom.
Na miesto boli privolaní záchranári, no motorkárovi už nedokázali pomôcť. Incident Incident začali vyšetrovať kriminalisti ako podozrenie na usmrtenie z nedbanlivosti. Ako však informuje CNN Prima News, na závery a určenie vinníka nehody je ešte veľmi skoro. "Predmetom vyšetrovania je zisťovanie miery zavinenia jednotlivých účastníkov nehody, ako aj znalecké posudky," uvádza polícia.
Celý incident je zaznamenaný na bezpečnostnej kamere. V momente, keď sa pick-upu vyrúti na vozovku, je na zázname počuť typický zvuk motorky. Nie je ale jasné, či ho počul aj vodič pick-upu. V každom prípade sa nachádzal na mieste, ktoré je dlhé roky označované za veľmi nebezpečné z hľadiska viditeľnosti.
Názory expertov
Samotní dopravní experti sa nezhodujú ani v tom, že či šiel motorkár na danom úseku v rámci maximálnej povolenej rýchlosti (90 km/h). "Je nutné zdôrazniť, že každý vodič musí ísť tak, aby dokázal zastaviť na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad," hovorí dopravný expert Roman Budský.
V rámci Slovenskej republiky platí § 16 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kedy je vodič povinný jazdiť len priemernou rýchlosťou a musí byť schopný vozidlo bezpečne zastaviť na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.
Na mieste dopravnej nehody sú ale tieto podmienky doslova katastrofálne. Inštruktor bezpečnej jazdy na motorke Vladimir Mašek na ne upozorňoval už pred 11 rokmi. Miesto, kde vozidlá vchádzajú z vedľajšej cesty, je za zákrutou a pod úrovňovou vozovky. Navyše tam bránia v lepšom výhľade aj umiestnené zvodidlá.
Polícia ale tvrdí, že vysoká nehodovosť v danom úseku je spôsobená predovšetkým riskantnou jazdou motorkárov. Na druhej strane, ale dáva správa ciest v danom úseku pravidelné podnety k prerezaniu zelene.