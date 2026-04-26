Poslanec Galko mal NEHODU: Drsné FOTO z pohotovosti, bolesť sa mu dá čítať z tváre!

BRATISLAVA - Nie každý 58-ročný poslanec má takého aktívneho ducha, ako Ľubomír Galko z Demokratov. Pravidelne na svojej sociálnej sieti uverejňuje fotografie z voľnočasových aktivít, ktorým sa aktuálne venuje. Žiaľ, tá posledná skončila dosť drsne a poslanec skončil na pohotovosti. Čo sa stalo?
Galko sa uprostred soboty 25. apríla pochválil, že sa vyberie na výlet. Všetkým zaželal peknú sobotu a vyzeralo to ako tradičný voľnočasový moment počas víkendu v rodine Galkovcov. Poslanec aj heštegmi vyzvali verejnosť, aby len tak nesedela doma a radšej si užívala víkendovú pohodu v exteriéri. To však zrejme ešte netušil, čo bude nasledovať o niekoľko hodín.
Skončil na pohotovosti
Poslanec totiž o pár hodín neskôr poslal fotky s utrápeným výrazom v tvári z pohotovosti, kde bol očividne na röntgenové vyšetrenie. Spadol totiž z bicykla. "Nie všetky výlety sa vydaria. Spadol som z bicykla a odnieslo si to rameno. Samozrejme ako inak, to by som nebol ja, špeciálne - zadná luxácia (vyskočenie), nie predná. Brutálne to bolelo," posťažoval sa Galko.
"Veľmi pekne ďakujem lekárovi MUDr. Francistymu, bol skvelý, dôsledný a zároveň ohľaduplný - aj pri vyšetrení aj pri repozícii (naprávaní)," napísal Galko a poďakoval sa aj personálu pohotovosti a sestričkám. "Vaše mená neviem, ale boli ste všetci milí a úžasní. Držte sa, priatelia a nech sa vám pády a zranenia vyhýbajú," odkázal na záver.