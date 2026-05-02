Útek ako z filmu: Samuel (21) sa podhrabal pod plotom väznice: Môže byť nebezpečný, v pätách má vrtuľník!

JIŘICE - Českí policajti pátrajú po dvadsaťjedenročnom väzňovi Samuelovi Šťukovi, ktorý v piatok utiekol z väznice v Jiřiciach na Nymbursku. Môže byť nebezpečný. Je odsúdený za násilnú a drogovú trestnú činnosť. Dnes o tom na webe informovala policajná hovorkyňa Michaela Richterová.
Hľadaný sa mal v piatok okolo 13:30 podhrabať pod oplotením väznice. „Hľadaný Samuel Šťuk môže byť nebezpečný, preto upozorňujeme občanov, aby sa ho nepokúšali sami zadržať a akékoľvek poznatky o jeho pohybe nám bezodkladne oznámili na linku 158,“ uviedla polícia. Do pátrania policajti nasadili aj vrtuľník s termovíziou.
Hľadaný je vysoký približne 170 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé oči a tmavohnedé krátke vlasy. V čase úteku mal na sebe väzenské oblečenie, teda čierne nohavice a sivé tričko s krátkym rukávom. Mohol sa však prezliecť do iného oblečenia. Pod pravým okom má vytetovanú slzu a na ľavom predlaktí vytetovaný nápis BIANKA.