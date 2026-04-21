Utorok 21. apríl 2026

Nezvyčajný prípad: V tanku vybuchla munícia! Traja japonskí vojaci zahynuli

TOKIO - Výbuch munície v tanku počas vojenského cvičenia v Japonsku usmrtil troch vojakov. V utorok ráno o tom informovala premiérka krajiny Sanae Takaičiová, na ktorú sa odvoláva agentúra AFP.

K nezvyčajnej nehode na cvičisku, ktoré využívajú japonské ozbrojené sily v juhozápadnej prefektúre Óita, došlo v dôsledku „výbuchu munície vo vnútri tanku“, pričom zahynuli traja členovia posádky a jedna vojačka utrpela zranenia, uviedla Takaičiová. „Je naozaj poľutovaniahodné, že sa to stalo,“ napísala premiérka a vyjadrila svoju „úprimnú sústrasť“.

