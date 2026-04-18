Izraelská armáda tvrdí, že podnikla viac ako 10-tisíc útokov na Irán

TEL AVIV - Izraelské ozbrojené zložky počas vojny v Iráne podnikli približne 10.800 útokov. Oznámili to v piatok v príspevku na sociálnej sieti X, kde tiež uvideli, že v Libanone uskutočnili viac ako 14.900 delostreleckých útokov, informuje TASR.
Ozbrojené sily vo svojom príspevku napísali, že bolo „eliminovaných 28 vysokopostavených lídrov iránskeho režimu“ a zneškodnili zhruba 250 systémov protivzdušnej obrany. Neutralizovaných bolo počas bojov 60 percent zariadení na odpaľovanie rakiet. Podľa americkej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) zahynulo v Iráne do začiatku prímeria, na ktorom sa USA a Irán dohodli minulý týždeň v noci na stredu, 1701 civilistov, informuje stanica BBC. Izraelská armáda tvrdí, že v Libanone eliminovala viac ako 1700 „teroristov“ a zasiahla vyše 5000 „teroristických cieľov“.
Libanon bol vtiahnutý do vojny 2. marca, keď militantné hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael. Urobilo tak v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ktorý zahynul v prvý deň americko-izraelských útokov v Iráne. Tel Aviv v reakcii na vypálenie rakiet Hizballáhom začal s každodennými náletmi na Libanon a nasadil svoje pozemné jednotky na juhu krajiny s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu. Počas tohto konfliktu zahynulo v Libanone podľa tamojších predstaviteľov 2100 ľudí a viac ako milión osôb bolo vysídlených. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím.