Sobota18. apríl 2026, meniny má Valér, zajtra Jela

Nečakané ODHALENIE: Irán využil k útoku na USA čínsky satelit! Polohu nepriateľa mal ako na dlani

Útok Iránu na leteckú základňu Prince Sultan v Saudskej Arábii z prvej polovice marca 2026. Snímky základne mal zabezpečiť čínsky satelit.
Útok Iránu na leteckú základňu Prince Sultan v Saudskej Arábii z prvej polovice marca 2026. Snímky základne mal zabezpečiť čínsky satelit. (Zdroj: X/GeoTechWar, Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

TEHERÁN – Útoky Iránu na americké ciele v regióne Blízkeho východu by zrejme neboli ani zďaleka tak úspešné, pokiaľ by Teherán nevyužil tretiu stranu. Podrobné snímky získal od čínskeho satelitu, ktorý monitoroval aktivitu na viacerých amerických základniach v oblasti.

Situácia na Blízkom východe bola nepokojná už pred vypuknutím vojny v Iráne. V prvej polovici marca podnikol Teherán letecké útoky na americké základne v regióne. Mali to byť odvetné útoky na USA, ktoré sa snažili zničiť iránsky jadrový program. Rakety pomerne prekvapivo zasiahli americké ciele. Denník The Financial Times ale odhalil, že iránsky režim využil technológiu tretej strany. 

K satelitu sa dostali revolučné gardy 

Čína vyslala už koncom roku 2024 na obežnú dráhu Zeme satelit pod označením TEE-O1B. Vyrobila ho spoločnosť Earth Eye Co., ktorá má po vypustení na obežnú dráhu ponúkať služby svojich satelitov tretím stranám, pričom ide aj o zahraničných zákazníkov. Takýmto spôsobom sa dostali k satelitu Iránske revolučné gardy (IRGC). Prístup im mala poskytnúť spoločnosť Emposat, ktorá riadi pohyb satelitov zo Zeme. 

Monitorovanie a útok 

Podľa uniknutých iránskych vojenských dokumentov mal čínsky satelit spraviť v dňoch 13. až 15. marca tohto roku snímky leteckej základne USA Prince Sultan v Saudskej Arábii. Americký prezident dňa 14. marca referoval o útoku na túto základňu. Nepriateľ al zničiť najmenej 5 tankovacích amerického letectva. 

Teherán mal ako na dlani aj polohu a aktivitu na leteckej základni Muwaffaq Salti v Jordánsku či celú oblasť v okolí piatej flotily USA pri Bahrajne. "Tento satelit zjavne využívali na vojenské účely, pretože ho neriadil iránsky vesmírny program, ale revolučné gardy IRGC. Samotný Irán počas vojny takúto pomoc potrebuje, pretože mu to odhalí ciele vopred a všetko môže pred plánovanými útokmi ešte overiť," hovorí odborníčka na Irán Nicole Grajewskiová z univerzity Sciences Po. v Paríži.   

Pripojilo sa aj Rusko

Teherán mal využívať aj pomoc ruských satelitov. Moskva mala vládnemu miestnemu režimu poskytnúť satelitné snímky aj spravodajské informácie, ktoré mali byť tiež využité počas útokov na USA. 

Čínsky satelit TEE-O1B je podľa zdroja schopný zhotovovať snímky s vysokým rozlíšením, aké dokážu aj americké satelity podobného druhu. Pre iránsky režim je to ďalší pár očí priamo z vesmíru. Čína je okrem iného najväčším odberateľom ropy od krajín Perzského zálivu. Uzavretie Hormuzského zálivu jej výrazne uškodilo, ale Teherán poskytol Pekingu, na rozdiel od západných krajín, voľný prechod po tejto obchodnej trase.  

Viac o téme: SatelitUSAČínaSaudská ArábiaRevolučné gardyVojna v IránePrince SultanTEE-O1BEarth Eye Coútok na základneNRGCEmposat
Nahlásiť chybu

