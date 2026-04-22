Koniec príkazov v americkej armáde: Hegseth ruší povinné očkovanie vojakov proti chrípke

WASHINGTON - Ministerstvo obrany USA ruší povinné očkovanie vojakov proti chrípke, pričom tento krok objasňuje okrem iného aj náboženskými dôvodmi. „S vaším telom, vašou vierou a vaším presvedčením nemožno obchodovať,“ vyhlásil vo videoposolstve určenom vojakom šéf Pentagónu Pete Hegseth, ktorý sám seba označuje za „ministra vojny“. Informuje o tom agentúra DPA.
Očkovanie pre vojakov bude dobrovoľné
Pre vojakov tak bude očkovanie proti chrípke v budúcnosti len voliteľné. Mení sa tým pravidlo zavedené po druhej svetovej vojne, ktorého sa doposiaľ desaťročia držali republikánske i demokratické vlády v Spojených štátoch.
Nová politika americkej armády
„Naša nová politika je jednoduchá: Ak vy – ako americký vojak, ktorému je zverená obrana tejto krajiny – veríte, že je očkovanie proti chrípke vo vašom najlepšom záujme, môžete sa dať zaočkovať - a mali by ste. Ale nebudeme vás k tomu nútiť,“ hovorí Hegseth vo videu.
Počas pandémie COVID-19 predchádzajúca vláda podľa neho „nútila mužov a ženy v uniforme, aby si vybrali medzi svojou vierou a svojou krajinou, a to aj vtedy, keď tieto rozhodnutia nepredstavovali žiadnu hrozbu pre našu vojenskú pripravenosť.“ Táto „éra zrady“ sa teraz skončila, dodal Hegseth.
Obavy o pripravenosť armády
Kritici považujú zmenu kurzu ministra obrany USA, ktorého mnohí považujú za náboženského fanatika, za vážnu chybu, píše DPA. „Hegsethovo rozhodnutie je bezohľadné a ohrozuje našu vojenskú pripravenosť,“ varoval demokratický poslanec Jason Crow, ktorý kedysi bojoval v Iraku a Afganistane.
Armádny veterán Richard Ricciardi, ktorý v súčasnosti vyučuje kurzy zdravotníctva ako univerzitný profesor, pre CNN povedal: „V armáde nie je očkovanie politickým divadlom, ale slúži na ochranu vojakov. Vojaci žijú a pracujú v tesnej blízkosti, takže vírusy chrípky sa môžu rýchlo šíriť a paralyzovať inak zdravý personál.“
Od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úradu americká vláda opakovane popiera vedecky uznávané fakty o očkovaní, pripomenula nemecká agentúra. Účinnosť očkovania pritom spochybňuje najmä minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší. Naznačil napríklad súvislosť medzi očkovaním a autizmom – ktorú však vedci vyvrátili – a dlhodobo neodporúčal ani očkovanie proti osýpkam. Keď však počet nových infekcií prudko vzrástol na najvyššiu úroveň za posledné desaťročia, označil očkovanie za najúčinnejší prostriedok na obmedzenie epidémie.