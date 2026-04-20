Vzácne ocenenie v Jeruzaleme: Herzog udelil argentínskemu prezidentovi medailu cti

TEL AVIV/BUENOS AIRES - Prezident Izraela Jicchak Herzog udelil v pondelok argentínskemu prezidentovi Javierovi Mileimu na slávnostnej ceremónii v Jeruzaleme najvyššie izraelské civilné vyznamenanie. Informuje o tom agentúra DPA.
Najvyššie vyznamenanie pre Mileiho
Prezidentskú medailu cti udeľuje izraelský prezident osobám, ktoré mimoriadnym spôsobom prospeli Izraelu alebo ľudstvu prostredníctvom svojho talentu, služby alebo iných prostriedkov, uviedla prezidentská kancelária. Milei vyznamenanie dostal „ako uznanie svojho dôsledného a otvoreného záväzku voči Izraelu od nástupu do funkcie v roku 2023,“ objasnil Herzogov úrad.
Počas svojej návštevy argentínsky prezident zapálil pochodeň pri príležitosti 78. výročia založenia štátu Izrael zo 14. mája 1948. Oslavy majú podľa hebrejského kalendára začať v utorok večer, vysvetľuje DPA.
Nové dohody a letecká linka
V nedeľu sa Milei stretol aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, s ktorým podpísali niekoľko strategických dohôd a oznámili zavedenie priamej leteckej linky medzi Tel Avivom a Buenos Aires. Milei navštívil Izrael už po tretíkrát v priebehu dvoch rokov. Podľa vlastných slov sa zaviazal prehlbovať vzťahy židovského štátu s ostatnými latinskoamerickými krajinami.
Potvrdil aj svoj zámer v budúcnosti presunúť argentínske veľvyslanectvo do Jeruzalema. Išlo by o kontroverzný krok, pretože by mohol byť vnímaný ako uznanie izraelskej anexie Východného Jeruzalema. Túto časť mesta židovský štát obsadil počas Šesťdňovej vojny v roku 1967 a celý Jeruzalem považuje za svoju metropolu. Za hlavné mesto svojho budúceho nezávislého štátu ho rovnako považujú aj Palestínčania.