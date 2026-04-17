Ministerstvo opäť vyzýva občanov: Opustite Izrael a Palestínu pre pretrvávajúci konflikt a bezpečnostné riziká

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s vojnovým konfliktom na Blízkom východe informuje o pretrvávajúcej mimoriadnej situácii na celom území Izraela a Palestíny. Občanom SR vzhľadom na nepredvídateľnosť ďalšieho vývoja naďalej odporúča tieto územia opustiť. Rezort o tom informuje na webe.
Rezort radí využívať evakuačné trasy
„Využiť môžete dostupné letecké spojenia z Tel Avivu alebo jeden z pozemných hraničných priechodov s Jordánskom a Egyptom. Otváracie hodiny priechodov a ďalšie informácie nájdete na webstránke Správy izraelských letísk v časti Land Borders. Vyberte si konkrétny priechod a následne možnosť Opening Hours. Upozorňujeme, že tento odkaz je prístupný len na území Izraela,“ ozrejmilo MZVEZ.
Ak je nevyhnutné zotrvať v Izraeli alebo v Palestíne, prípadne nie je možné tieto územia bezpečne opustiť, ministerstvo odporúča venovať maximálnu pozornosť vývoju situácie a sledovať miestne médiá. Radí takisto zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny a dôsledne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády.
Vstup do Gazy je zakázaný
Rezort pripomína, že do Pásma Gazy nie je možné legálne vstúpiť. „Izrael na Pásmo Gazy uvalil námornú blokádu a pokusy o jej narušenie prísne sankcionuje. V tejto súvislosti občanom SR dôrazne neodporúčame, aby sa zúčastnili na akejkoľvek aktivite, ktorej cieľom má byť prelomenie námornej blokády, pretože sa vystavia nebezpečenstvu možného zranenia, úmrtia, zadržania, väzby a vyhostenia. Prípadné náklady, ktoré Slovenská republika bude musieť vynaložiť na zabezpečenie prípadnej repatriácie, budú prenesené na dotknuté osoby,“ upozornil.
MZVEZ ozrejmilo, že zvuk sirén signalizuje raketový útok kolísavým tónom. „Ak sa nachádzate v interiéri, presuňte sa do zabezpečeného priestoru, krytu v budove, na schodisko alebo do vnútornej miestnosti a uistite sa, že sú všetky dvere a okná zatvorené. Ak sa nachádzate v exteriéri, vojdite do najbližšej budovy alebo verejného krytu; na otvorenom priestranstve si ľahnite na zem a zakryte si hlavu rukami,“ radí ministerstvo. V prípade vedenia vozidla odporúča zastaviť na okraji cesty, vystúpiť a vojsť do najbližšej budovy alebo krytu. V prípade pobytu v kryte sa odporúča mať pri sebe cestovné doklady a hotovosť, pitnú vodu, jedlo, lieky, lekárničku, základné hygienické potreby, baterku a nabíjačku. Občania SR môžu v prípade núdze kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.