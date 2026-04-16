Trump oznámil prímerie: Izrael a Libanon sa dohodli na desaťdňovom zastavení bojov

WASHINGTON - Izrael a Libanon súhlasili s desaťdňovým prímerím, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom. Toto prímerie, ktorým sa majú pozastaviť mesiac a pol trvajúce útoky, začne platiť vo štvrtok o 23.00 h SELČ, informuje o tom Trumpov príspevok.
„Títo dvaja lídri súhlasili, že s cieľom dosiahnuť MIER medzi svojimi krajinami formálne začnú 10-dňové PRÍMERIE o 17.00 h východného času (23.00 h SELČ),“ napísal Trump. Šéf Bieleho domu uviedol, že v utorok sa „po prvý raz za 34 rokov“ vo Washingtone stretli predstavitelia Izraela a Libanonu so „skvelým“ americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
USA tlačia na trvalý mier v regióne
Trump podľa svojich slov nariadil Rubiovi, americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi a predsedovi Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generálovi Danovi Caineovi, aby spolupracovali s Izraelom a Libanonom na dosiahnutí trvalého mieru. „Bolo mi cťou vyriešiť deväť vojen po celom svete a toto bude moja desiata, takže poďme to DOTIAHNUŤ DO KONCA!“ uzavrel americký prezident. V nasledujúcom príspevku napísal, že pozve Netanjahua a Awna do Bieleho domu na „prvé zmysluplné rozhovory medzi Izraelom a Libanonom od roku 1983, čo bolo veľmi dávno“.
Hizballáh spustil rakety, Izrael odpovedal útokmi
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe po tom, čo tamojšie proiránske militantné hnutie Hizballáh 2. marca vypálilo rakety na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Tel Aviv následne začal s každodennými náletmi na Libanon a nasadil svoje pozemné jednotky na juhu krajiny s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu.
Spojené štáty a Irán minulý týždeň v noci na stredu súhlasili s dvojtýždňovým prímerím, ktoré podľa predstaviteľov USA a Izraela nezahŕňa Libanon. Izraelská armáda v uplynulých dňoch pokračovala v útokoch v Libanone, kde podľa vlády zahynulo od začiatku konfliktu viac ako 2000 ľudí a ďalších vyše 6500 utrpelo zranenia.