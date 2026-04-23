Štvrtok23. apríl 2026, meniny má Vojtech, zajtra Juraj

Otázky súvisiace s Benešovými dekrétmi predstavujú uzavretú kapitolu, uviedol rezort spravodlivosti

Boris Susko
Boris Susko
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Otázky súvisiace s Benešovými dekrétmi predstavujú uzavretú kapitolu, ktorá bola po roku 1989 riešená výlučne prostredníctvom reštitučných zákonov prijatých zákonodarnou mocou. Zdôraznilo to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Podotklo, že právny rámec týchto predpisov je založený na princípe právnej istoty, ktorý je nevyhnutný pre stabilitu vlastníckych vzťahov a právneho poriadku ako celku. Informovalo o tom tlačové oddelenie rezortu.

V tejto súvislosti je podľa ministerstva relevantná aj judikatúra Ústavného súdu Českej republiky, ktorý opakovane potvrdil, že majetkové následky vyplývajúce z povojnových právnych predpisov nemožno spätne prehodnocovať mimo zákonom stanovených reštitučných mechanizmov. „Ústavný súd zároveň zdôraznil, že nároky na vydanie majetku môžu vzniknúť len v rozsahu a za podmienok určených zákonom, pričom mimo tohto rámca neexistuje právne vymáhateľný nárok. Český ústavný súd v tejto súvislosti opakovane potvrdil ústavnú konformitu Benešových dekrétov ako súčasti povojnového právneho poriadku a ich nezrušiteľnosť či nepreskúmateľnosť v súčasnom konaní,“ doplnil rezort.

Rovnako judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) podľa MS potvrdzuje, že Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa neuplatňuje retroaktívne na obdobie pred tým, než sa štát stal jeho zmluvnou stranou, a že štát nemôže niesť zodpovednosť za všetky historické udalosti, ku ktorým došlo pred týmto obdobím. ESĽP zároveň konštatuje, že ochrana majetkových práv predpokladá existenciu legitímneho očakávania založeného na vnútroštátnom práve.

Maďarsko sa môže zapojiť len vtedy, keď dostane záruky

„Osoby, ktoré nespĺňajú zákonom stanované podmienky reštitučných predpisov, sa podľa ESĽP nachádzajú v právnom postavení žiadateľov bez subjektívneho verejného práva na vydanie majetku a bez legitímnej nádeje na jeho získanie,“ podotklo ministerstvo. Ako dodalo, právne posudzovanie dôsledkov Benešových dekrétov musí vychádzať z princípu právnej istoty, rešpektovania platnej legislatívy a ustálenej judikatúry vnútroštátnych aj medzinárodných súdnych orgánov.

Budúci maďarský premiér Péter Magyar podľa svojich slov v utorkovom (21. 4.) telefonáte s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) zdôraznil, že Maďarsko sa môže zapojiť do diskusií o politických otázkach len vtedy, keď dostane záruky, že Slovensko zruší legislatívu, ktorá hrozí Maďarom v SR väzením. Musí byť tiež jasne stanovené, že v budúcnosti nedôjde ku konfiškácii pôdy maďarských krajanov na Slovensku na základe Benešových dekrétov a princípu kolektívnej viny. O telefonáte informoval aj slovenský premiér. Z rozhovoru podľa neho jednoznačne vyplynulo, že prioritou Magyara v slovensko-maďarských vzťahoch sú a budú Benešove dekréty, kde majú principiálne odlišné stanoviská.

Viac o téme: Ministerstvo spravodlivosti (MS) SRBenešové dekréty
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Krátko pred svadbou ma začal podvádzať: Ešte väčší šok bol, keď som sa dozvedela, s kým
Partnerské vzťahy
Krátko pred svadbou ma začal podvádzať: Ešte väčší šok bol, keď som sa dozvedela, s kým
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rybári pri francúzskom pobreží
Zahraničné
DESIVÝ POHĽAD Neďaleko pobrežia na juhu Európy plával OBROVSKÝ žralok! Krúžil len pár metrov od rybárov
Adamsová predpovedá, že sa
Zahraničné
Šokujúca veštba astrologičky: MAPA sveta sa tento rok prekreslí! Predpovedala aj COVID
Konflikt medzi Gröhlingom a
Domáce
Konflikt medzi Gröhlingom a Bittó Cigánikovou vrcholí DEFINITÍVNYM odchodom: SaSka poslankyňu vylúčila!
MIMORIADNE Smrteľný útok medveďa:
Zahraničné
MIMORIADNE Smrteľný útok medveďa: Ženu (†58) už ani neskúšali oživovať!

Ďalšie zo Zoznamu