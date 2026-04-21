Štátna delegácia sa bude musieť ROZDELIŤ: Predseda parlamentu sa bojí lietať

VARŠAVA – V každých parlamentných voľbách si občania tej ktorej krajiny vyberajú svojich favoritov na základe ich sympatií a politickom smerovaní. Až po čase sa pri niektorých zvykne odhaliť fóbia, alebo prekvapivý rituál. Predseda parlamentu nášho severného suseda má napríklad panický strach. Dokazuje to aj jeho plánovaný presun do Kodane na oficiálne stretnutie.
Stretnutie predsedov parlamentov členských krajín EÚ sa bude už onedlho konať v Kodani. Dánska metropola je od hlavného mesta Poľska vzdialená viac ako 1 000 kilometrov. Jeden z najvyšších politických predstaviteľov krajiny sa však nebude presúvať letecky.
Lietadlom bez predsedu
V prípade poľského predsedu Sejmu (dolná komora parlamentu) Wlodzimierza Czarzastyho bude cesta vyzerať inak. Ako informujú Wiadomości, pre vlastné dôvody sa rozhodol absolvovať dlhú cestu radšej na sedadle auta. Czarzasty sa totiž bojí lietania. Na tento krok musela reagovať celá delegácia, ktorá bude predsedu parlamentu v Kodani sprevádzať.
Poľský reportér z oblasti politiky Michał Tracz povedal, že muselo prísť k rozdeleniu a do Kodane pricestujú dve skupiny odlišným spôsobom. "Delegácia a personál priletí lietadlom. Samotný predseda parlamentu však pricestuje do Dánska autom," hovorí.
Nestihne začiatok konferencie v Kodani
Stretnutie predsedov parlamentov členských krajín EÚ sa bude konať v hlavnom meste Dánska od 3. do 5. mája. Poliaci už teraz avizujú, že Czarzasty z dôvodu nabitého programu (oficiálne dlhší presun) začiatok konferencie nestihne.
Predseda poľského Sejmu a zároveň politickej strany Novej ľavice o tomto svojom strachu hovorí otvorene už roky. Hneď ako nastúpil na pozíciu predsedu, oznámil, že zahraničné cesty nebude absolvovať lietadlom. Podľa svojich nepoužíva tento spôsob prepravy už od 80. rokov minulého storočia.
"Každý je len človek. Mám strach z lietania. Nepoznám nikoho, kto sa niečoho alebo niekoho nebojí. Ja mám bohužiaľ tento handicap. Bojujem s tým vo dne, v noci."
Keď bol študent, nepomohol ani alkohol
Predseda Novej ľavice už v minulosti spomínal, že strach z lietania má po skúsenosti z roku 1988. Bol na študentskom výlete a leteli na Bari. Už vtedy mal panický strach z lietania a snažil sa to utlmiť alkoholom. V lietadle podľa svojich slov vypil asi dva litre vodky.
Po pristátí v Bari nasadli všetci do autobusu, ktorý ich viezol na hotel. Vtedy si mal Czarzasty dať ďalšie dve kolá koňaku. "Ani to nepomohlo. Odvtedy nelietam a nič to nezmení," prezradil.