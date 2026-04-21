Novinka na letoch z Nového Zélandu: Úzka lavica na spanie za príplatok takmer 500 dolárov?

AUCKLAND - Novozélandská letecká spoločnosť Air New Zealand spustí 18. mája rezervácie pre cestujúcich v ekonomickej triede pre nový koncept lôžok v spacej kapsule Skynest. Informujú weby Aerospace Global News a Air New Zealand.

Generálny riaditeľ spoločnosti Nikhil Ravishankar uviedol, že ide o súčasť inovácií, ktoré zlepšujú cestovateľský zážitok a posilňujú spojenie Nového Zélandu so svetom. Prvý let s novou službou je naplánovaný na november z Aucklandu do New Yorku lietadlom Boeing 787-9. Let trvá zhruba 18 hodín podľa sily vetra a počasia na trase.

Skynest obsahuje šesť lôžok (tri a tri nad sebou) s dĺžkou 196 cm, šírkou v úrovni ramien 63 cm, ktorá sa zužuje na 40 cm pri nohách. Cestujúci si tam môže rezervovať štvorhodinový odpočinok za príplatok 495 novozélandských dolárov. K dispozícii má matrac, bezpečnostný pás, vankúš, deku a USB zásuvky. Tiež masku na oči, ponožky, štuple do uší a kozmetiku. Podľa hovorcov leteckej spoločnosti sa Skynest nachádza medzi kabínami Economy a Premium Economy v priestore bývalej kuchynky, nahradil tiež päť sedadiel. Na každom lete budú spočiatku k dispozícii dva štvorhodinové termíny navrhnuté tak, aby ľudia mohli zaujať miesto na lôžku, zaspať a ku koncu sa postupne prebúdzať. Modul bude môcť využiť za letu 12 cestujúcich.

Návrhy leteckých spoločností zo 60. rokov 20. storočia, keď ponúkali lôžka na spanie a rozkladacie sedadlá, zanikli a v lietadlách sa uprednostnila ziskovosť a vyššia hustota sedadiel. V 80. rokoch 20. storočia bola výnimkou spoločnosť Philippine Airlines, ktorá na hornej palube Boeingu 747 ponúkala „Skybeds“ – 14 lôžok výhradne pre cestujúcich prvej triedy, ktoré boli certifikované na použitie aj počas vzletu a pristátia.

Ďalšie zo Zoznamu