Južná Kórea a Poľsko chcú povýšiť vzťahy na strategické partnerstvo

SOUL - Juhokórejský prezident I Če-mjong prijal v pondelok v Soule poľského premiéra Donalda Tuska. Pred bilaterálnym rokovaním sa zhodli na zámere povýšiť vzájomné vzťahy na úroveň komplexného strategického partnerstva a vyzdvihli najmä spoluprácu v obrannom sektore. Píše o tom agentúra Reuters.
Rozšírenie obrannej spolupráce
Vo vyjadrení pred rokovaním I uviedol, že budú naďalej rozširovať vzájomnú spoluprácu v oblasti obranného priemyslu na základe rámcovej dohody vo výške 44,2 miliardy dolárov, ktorá bola podpísaná v roku 2022.
„Tanky K2, samohybné húfnice K9, ľahké útočné lietadlá FA-50 a salvové raketomety Čchonmu, ktoré sú nositeľmi juhokórejskej technológie a hrdosti, teraz chránia poľské územie a jeho obyvateľov na celom rozsiahlom území krajiny,“ skonštatoval juhokórejský prezident. Spolupráca je však podľa neho širšia a zahŕňa aj spoločnú výrobu, transfer technológií a výcvik.
Tusk chváli strategické partnerstvo
Tusk označil Južnú Kóreu za „najvýznamnejšieho spojenca po Spojených štátoch“, najmä v obrannom sektore, a vyhlásil, že na spoluprácu v tejto oblasti bude osobne dohliadať. Podpísaním strategického partnerstva podľa neho Soul a Varšava preberú spoločnú zodpovednosť a mali by prispievať k celosvetovému mieru a medzinárodnej stabilite. Okrem toho sa lídri zhodli na rozšírení spolupráca v rade ďalších tém, akými sú napríklad dodávateľské reťazce, infraštruktúra alebo veda a výskum.
Južná Kórea sa v uplynulých rokoch stala jedným z hlavných dodávateľov zbraní pre Poľsko, keďže Varšava sa po ruskej invázii na Ukrajinu snaží o rýchlu modernizáciu svojich ozbrojených síl. V roku 2022 podpísali rámcovú dohodu v oblasti obrany, na základe ktorej majú juhokórejské spoločnosti dodávať Poľsku zbrane a zároveň spoločne vyrábať vojenskú techniku na poľskom území.