Lukašenko prekvapuje: Táto kráska má byť jeho milenka! Bývalá MISSka je o desiatky rokov mladšia od neho

Mladá miss po jeho boku vyvoláva otázky
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa opäť dostal do pozornosti médií, tentoraz nie pre politické kroky, ale pre svoje súkromie.
Podľa zahraničných zdrojov sa čoraz častejšie objavuje v spoločnosti 22-ročnej modelky Alije Korotkej, ktorá sa zúčastnila viacerých súťaží krásy vrátane Miss Minsk či Miss Bielorusko.
Informácie priniesli investigatívni novinári z portálu Buro, na ktorých sa odvoláva britský denník The Sun.
Opakované spoločné vystúpenia
Pozornosť médií vzbudili najmä ich spoločné vystúpenia na verejných podujatiach. Korotká bola podľa dostupných správ videná po Lukašenkovom boku napríklad na hokejových zápasoch či novoročnom plese.
Niektoré zdroje tvrdia, že ich kontakt sa začal po jednom z oficiálnych podujatí a odvtedy sa mladá modelka objavuje v jeho okolí čoraz častejšie.
Špekulácie bez potvrdenia
Médiá idú však ešte ďalej a naznačujú, že vzťah medzi nimi môže byť viac než len formálny.
Objavili sa aj tvrdenia, že dvojicu videli spolu ešte začiatkom apríla na hokejovom zápase, čo opäť rozvírilo diskusiu o ich údajnej blízkosti.
Súkromie, ktoré živí dohady
Oficiálne je Lukašenko ženatý s Galinou, s ktorou má dvoch dospelých synov. Dlhodobo však nežijú spolu, čo len podporuje špekulácie o jeho súkromnom živote.
Mladá modelka bola zároveň spojená s Národnou školou krásy, organizáciou financovanou štátom, čo jej prístup do najvyšších kruhov mohlo uľahčiť.
Nie je to prvýkrát
Nejde o prvý prípad, keď sa meno bieloruského lídra spája s mladšími ženami. V minulosti sa v médiách objavovali podobné dohady napríklad v súvislosti s Mária Vasilevič, ktorú tiež vídali po jeho boku na verejných podujatiach.