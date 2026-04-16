Bieloruský zákon proti LGBTI vyvolal pobúrenie: Lukašenko chce trestať aj za propagáciu bezdetnosti

MINSK - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podpísal v stredu nový zákon, ktorý zavádza pokuty za propagáciu homosexuálnych vzťahov, zmeny pohlavia, pedofílie a bezdetnosti. Táto legislatíva, inšpirovaná podobnými zákonmi v Rusku, je oficiálne prezentovaná ako nástroj na ochranu tradičných hodnôt, rodiny a detí pred vplyvmi zo západných krajín. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Za porušenie predpisov hrozia vysoké pokuty, verejnoprospešné práce alebo odňatie slobody v maximálnej dĺžke 15 dní. Zákon podpísaný Lukašenkom dopĺňa bieloruský Kódex o administratívnych deliktoch o nové články a upravuje desiatky existujúcich noriem. Parlament ho schválil 2. apríla.
Jedenásť nezávislých expertov OSN na ľudské práva vo vyhlásení zverejnenom v stredu uviedlo, že tento zákon predstavuje nebezpečnú eskaláciu a legitímnu obhajobu ľudských práv dáva na jednu úroveň s priestupkami, čím legitimizuje prenasledovanie už aj tak marginalizovaných spoločenských skupín a obhajcov ich práv. Vo svojom vyhlásení experti, ktorí majú mandát Rady OSN pre ľudské práva, ale nehovoria v mene Organizácie Spojených národov, zdôrazňujú, že legislatíva manipulatívne spája témy LGBTQ+ a bezdetnosť s pedofíliou, čím sa ich snaží stigmatizovať v očiach verejnosti.
Ohrozenie práv žien
Zákon by podľa nich mohol tiež neprimerane ovplyvniť ženy a ich práva na sexuálne a reprodukčné zdravie. Vyvoláva aj obavy o prístup transrodových ľudí k liekom. Experti vo vyhlásení vyjadrili obavy i z toho, že zákon zavádza zodpovednosť za „nezákonné zastupovanie“ Bieloruska na medzinárodných podujatiach, čo by sa mohlo potenciálne zneužiť na ospravedlnenie útokov na aktivistov a obhajcov práv, ktorí spolupracujú s OSN.
Aktivisti varujú, že vágne formulácie v zákone umožnia bezpečnostným zložkám ešte intenzívnejšie prenasledovanie a razie v súkromných kluboch či komunitných centrách. Lukašenko, ktorý v krajine autoritatívne vládne od roku 1994, útočí na komunitu LGBTQ+ už dlho. V roku 2012 vyhlásil, že „je lepšie byť diktátorom ako gejom“.