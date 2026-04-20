ONLINE Prímerie v troskách? USA zaútočili na loď s iránskou vlajkou, Teherán hrozí odvetou!

TEHERÁN - Velenie iránskych ozbrojených síl obvinilo Spojené štáty z porušenia prímeria streľbou na jednu z iránskych obchodných lodí v Ománskom zálive a sľúbilo odvetu, uviedli dnes tlačové agentúry. Ceny ropy opäť vzrástli.

6:18 "Loď nášho námorníctva ich zastavila priamo na mieste tým, že prerazila otvor do strojovne," napísal Trump. Plavidlo podľa neho dostalo varovanie od amerického torpédoborca s riadenými strelami, aby zastavilo, ale neuposlúchlo. Trump dodal, že príslušníci americkej námornej pechoty majú nákladnú loď s názvom Touska pod kontrolou a zisťujú, čo je na palube.

Americké námorníctvo v nedeľu zaútočilo v Ománskom zálive na obchodnú loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou a prevzalo nad ňou kontrolu. Na sociálnej sieti Truth Social to predtým oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podľa neho ignorovala americkú blokádu iránskych prístavov blízko Hormuzského prielivu a nereagovala na výstražné výstrely.

"Loď nášho námorníctva ich zastavila priamo na mieste tým, že prerazila otvor do strojovne," napísal Trump. Plavidlo podľa neho dostalo varovanie od amerického torpédoborca, aby zastavilo, ale neuposlúchlo. Trump dodal, že príslušníci americkej námornej pechoty majú nákladnú loď s názvom Touska pod kontrolou a zisťujú, čo je na palube. Išlo o prvé takéto zadržanie iránskej lode od začiatku blokády iránskych prístavov z minulého týždňa, napísala AP.

Iránske médiá citovali hovorcu velenia ozbrojených síl, ktorý dnes ráno uviedol, že loď sa plavila z Číny do Iránu. "Varujeme, že ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky čoskoro zareagujú a odpovedia na toto ozbrojené pirátstvo zo strany amerických síl," uviedol hovorca podľa Reuters. Incident podľa AP spochybnil skoršie oznámenie prezidenta Trumpa, že americkí vyjednávači v pondelok zamieria do Pakistanu na ďalšie kolo rozhovorov s Iránom. Deje sa tak niekoľko dní pred vypršaním krehkého prímeria a Washington a Teherán zostávajú v patovej situácii ohľadom Hormuzského prielivu, poznamenala AP.

Irán sa ďalšieho kola rokovaní nemieni zúčastniť

Irán v nedeľu uviedol, že ďalšieho kola rokovaní v Islamabade sa nemieni zúčastniť, hoci americkí vyjednávači tam podľa Trumpovho oznámenia prídu v pondelok večer. Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán 28. februára. Ako jeden z dôvodov uvádzali obavy, že by Irán mohol získať jadrovú zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť na Izrael a na arabské štáty v regióne, kde sú americké vojenské objekty. Terčom iránskych útokov sa ale stali aj civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry alebo obchodných lodí v Hormuzskom prielive.

Dopady americko-izraelského útoku na Irán spôsobili doteraz najväčšie narušenie globálnych dodávok ropy a zemného plynu, pretože Irán zablokoval dopravu cez Hormuzský prieliv. Touto dôležitou námornou cestou pred vojnou prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).

Neistota opäť vyvolala rast cien ropy. Hrozí, že sa prehĺbi jedna z najhorších globálnych energetických kríz za posledné desaťročia, napísala agentúra AP. Ceny ropy po zhabaní iránskej nákladnej lode Spojenými štátmi a pri pokračujúcej iránskej blokáde Hormuzského prielivu opäť vzrástli. Cena ropy West Texas Intermediate (WTI), amerického referenčného produktu, na začiatku dnešného obchodovania v Ázii vzrástla o 8,04 percenta na 90,59 dolára za barel, zatiaľ čo cena ropy Brent zo Severného mora, predstavujúca globálny referenčný produkt, vzrástla o 6,88 percenta na 96,60 dolára za barel, napísala agentúra AFP.

Zdroj: Henima
Prečo niektoré ženy nestarnú tak rýchlo? Správne sérum môže byť kľúč
plnielanu.sk
Slovákov opäť potrápi konsolidácia:
Preverte si, či vám
Prešov pripravuje obnovu Slovenskej ulice: Obyvatelia môžu ovplyvniť jej budúcu podobu
Raketa Blue Origin vysadila
FOTO Izraelský vojak zničil sochu
KĽDR potvrdila nedeľňajšie odpálenie
Let's Dance, Jakub Jablonský
Zabudnutý český spevák: Zničila
Let's Dance
Charlize Theron
Prvé LABORATÓRIUM LÁSKY pre
Koľko rokov máte naozaj?
Tik-tak! OSUDOVÝ termín sa
Zdroj: Henima
Prečo niektoré ženy nestarnú tak rýchlo? Správne sérum môže byť kľúč
plnielanu.sk
Problém, ktorý pozná aj
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk

Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Chytená penalta a skvelý výkon: Greif v šlágri gigantov vychytal veľký triumf s hviezdami PSG
Päť zápasov, päť výhier: Slovenskí hokejisti v generálke na domáce MS uštedrili súperovi debakel
Haraslín sa v Česku dočkal sladkej odmeny a so Spartou sníva o titule: Veľmi si toto ocenenie vážim
Zariadil ho dvojgólový hrdina: Slovenskí hokejisti sa na záver dočkali víťazstva
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Mýty, ktoré vás držia v práci, kde nie ste šťastní: Je čas na zmenu?
Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom“
Nechcem byť šéfom, chcem mať pokoj: Fenomén „tichej ambície“
Slová, ktoré vám ničia kariéru: 7 fráz, ktorými podkopávate vlastnú autoritu
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
Máš pocit, že tvoj smartfón už má najlepšie časy za sebou? Tieto tri kroky mu môžu vdýchnuť nový život, aby fungoval rýchlejšie
Wi-Fi ti môže sekať a ísť pomaly aj pri rýchlom internete. Často stačí zmeniť toto jedno nastavenie v routeri, aby išiel internet rýchlejšie
Vedci objavili hormón, ktorý môže pomôcť zvrátiť obezitu. Funguje úplne inak ako Ozempic
Vedcom sa pomocou CAR receptorov podarilo výrazne posilniť imunitné bunky v boji proti rakovine
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie

Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Horoskop na nový týždeň 20.4. – 26.4.: Nový týždeň prinesie vzácnu šancu, niektoré znamenia ju premenia na osobné víťazstvo
Slovákov opäť potrápi konsolidácia:
ONLINE Prímerie v troskách? USA zaútočili na loď s iránskou vlajkou, Teherán hrozí odvetou!
MIMORIADNY ONLINE Rusko a
