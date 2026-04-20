ONLINE Prímerie v troskách? USA zaútočili na loď s iránskou vlajkou, Teherán hrozí odvetou!

TEHERÁN - Velenie iránskych ozbrojených síl obvinilo Spojené štáty z porušenia prímeria streľbou na jednu z iránskych obchodných lodí v Ománskom zálive a sľúbilo odvetu, uviedli dnes tlačové agentúry. Ceny ropy opäť vzrástli.
Americké námorníctvo v nedeľu zaútočilo v Ománskom zálive na obchodnú loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou a prevzalo nad ňou kontrolu. Na sociálnej sieti Truth Social to predtým oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podľa neho ignorovala americkú blokádu iránskych prístavov blízko Hormuzského prielivu a nereagovala na výstražné výstrely.
"Loď nášho námorníctva ich zastavila priamo na mieste tým, že prerazila otvor do strojovne," napísal Trump. Plavidlo podľa neho dostalo varovanie od amerického torpédoborca, aby zastavilo, ale neuposlúchlo. Trump dodal, že príslušníci americkej námornej pechoty majú nákladnú loď s názvom Touska pod kontrolou a zisťujú, čo je na palube. Išlo o prvé takéto zadržanie iránskej lode od začiatku blokády iránskych prístavov z minulého týždňa, napísala AP.
Iránske médiá citovali hovorcu velenia ozbrojených síl, ktorý dnes ráno uviedol, že loď sa plavila z Číny do Iránu. "Varujeme, že ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky čoskoro zareagujú a odpovedia na toto ozbrojené pirátstvo zo strany amerických síl," uviedol hovorca podľa Reuters. Incident podľa AP spochybnil skoršie oznámenie prezidenta Trumpa, že americkí vyjednávači v pondelok zamieria do Pakistanu na ďalšie kolo rozhovorov s Iránom. Deje sa tak niekoľko dní pred vypršaním krehkého prímeria a Washington a Teherán zostávajú v patovej situácii ohľadom Hormuzského prielivu, poznamenala AP.
Irán sa ďalšieho kola rokovaní nemieni zúčastniť
Irán v nedeľu uviedol, že ďalšieho kola rokovaní v Islamabade sa nemieni zúčastniť, hoci americkí vyjednávači tam podľa Trumpovho oznámenia prídu v pondelok večer. Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán 28. februára. Ako jeden z dôvodov uvádzali obavy, že by Irán mohol získať jadrovú zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť na Izrael a na arabské štáty v regióne, kde sú americké vojenské objekty. Terčom iránskych útokov sa ale stali aj civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry alebo obchodných lodí v Hormuzskom prielive.
Dopady americko-izraelského útoku na Irán spôsobili doteraz najväčšie narušenie globálnych dodávok ropy a zemného plynu, pretože Irán zablokoval dopravu cez Hormuzský prieliv. Touto dôležitou námornou cestou pred vojnou prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Neistota opäť vyvolala rast cien ropy. Hrozí, že sa prehĺbi jedna z najhorších globálnych energetických kríz za posledné desaťročia, napísala agentúra AP. Ceny ropy po zhabaní iránskej nákladnej lode Spojenými štátmi a pri pokračujúcej iránskej blokáde Hormuzského prielivu opäť vzrástli. Cena ropy West Texas Intermediate (WTI), amerického referenčného produktu, na začiatku dnešného obchodovania v Ázii vzrástla o 8,04 percenta na 90,59 dolára za barel, zatiaľ čo cena ropy Brent zo Severného mora, predstavujúca globálny referenčný produkt, vzrástla o 6,88 percenta na 96,60 dolára za barel, napísala agentúra AFP.