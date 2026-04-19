Americké námorníctvo pri Ománe zaútočilo na loď s iránskou vlajkou, tvrdí Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
WASHINGTON - Americké námorníctvo zaútočilo v Ománskom zálive na obchodnú loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou a prevzalo nad ňou kontrolu. Na sociálnej sieti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podľa neho ignorovala americkú blokádu iránskych prístavov blízko Hormuzského prielivu a nereagovala na výstražné výstrely.
"Naša námorná loď ich zastavila priamo na mieste tým, že prerazila otvor do strojovne," napísal Trump. Loď podľa neho dostala varovanie od amerického torpédoborca s riadenými strelami, aby zastavila, ale neuposlúchla.