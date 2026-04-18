Turecká doktorandka zadržaná imigračnými úradmi sa vrátila domov

NEW YORK – Turecká doktorandka zadržaná americkými imigračnými úradmi pre svoj prejav podpory Palestíne sa vrátila do rodnej krajiny, uviedla v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na ľudskoprávnu organizáciu.
„Po 13 rokoch intenzívneho štúdia som veľmi hrdá, že som dokončila doktorát a vraciam sa domov podľa vlastného plánu,“ uviedla Rumeysa Ozturková vo vyhlásení zverejnenom organizáciou American Civil Liberties Union (ACLU). Ozturková, študentka na Tuftsovej univerzite neďaleko Bostonu, bola zadržaná federálnymi agentmi v marci 2025 a šesť týždňov strávila vo väzbe v štáte Louisiana. Záznam, na ktorom šesť maskovaných agentov odvlieklo Ozturkovú z ulice vyvolal pobúrenie - okrem predstaviteľov Tuftsovej univerzity a občianskej spoločnosti jej zadržanie odsúdilo aj 27 židovských organizácií. Ozturková bola spoluautorkou článku z marca 2024 v študentských novinách The Tufts Daily, ktorý kritizoval postup univerzity pri riešení nespokojnosti študentov v súvislosti s izraelskou vojnou v Pásme Gazy.
Americká vláda sa usilovala o jej vyhostenie
Napriek tomu, že súd nariadil jej prepustenie zo zadržania, americká vláda sa naďalej usilovala o jej vyhostenie. Prípad proti nej ukončili tento týždeň po tom, čo Ozturková súhlasila s odchodom z krajiny, uviedla ACLU. „Rozhodla som sa vrátiť domov podľa plánu a pokračovať vo svojej kariére vedkyne bez toho aby som naďalej strácala čas v prostredí štátom iniciovaného násilia a nepriateľstva, ktorému som čelila v Spojených štátoch – a to len preto, že som podporila komentár obhajujúci práva Palestínčanov,“ uviedla vo vyhlásení ACLU.
Americký prezident Donald Trump sa zameral na prestížne univerzity, ktoré sa stali centrom študentských protestov v USA vyvolaných izraelskou vojnou proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy, pričom nariadil imigračným úradom deportovať zahraničných študentov zapojených do protestov. „Zadržanie a väzba Rumeysy boli nezákonné a škodlivé, keďže viaceré rozhodnutia federálnych súdov potvrdili, že vláda nemala pre svoje kroky žiadny základ okrem jej ústavou chráneného prejavu,“ uviedla Jessie Rossmanová, riaditeľka právneho oddelenia ACLU v štáte Massachusetts.