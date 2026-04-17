TOTÁLNY BIZÁR ministra obrany USA: Hegseth počas prejavu o vojne v Iráne citoval REPLIKU zo známeho akčnému trháku!

Minister obrany USA Pete Hegseth použil počas prejavu o vojne Iráne repliku z kultového filmu Pulp Fiction.
Minister obrany USA Pete Hegseth použil počas prejavu o vojne Iráne repliku z kultového filmu Pulp Fiction.
WASHINGTON – Spojené štáty spoločne s Izraelom zaútočili začiatkom apríla tohto roku na najväčšiu krajinu Blízkeho východu. Spustili tým domino efekt, na ktorý dopláca celý svet. Iránsky režim zablokoval prístupovú lodnú cestu cez Hormuszký prieliv, čo takmer okamžite zvýšilo ceny palív na celom svete. Vojna pokračuje a v Pentagóne ju dokonca prirovnávajú k akčnému filmu z 90. rokov.

V centrále ministerstva obrany USA sa diali veci. Počas príhovoru ministra Pete Hegsetha v stredu zazneli známe slová z akčného filmu, ktoré použil ako prirovnanie k vojne v Iráne. Ako informuje americký denník LA Times, malo ísť o slová biblického veršu, ktoré boli použité aj vo filme Pulp Fiction (1994). 

Hegseth mal citovať slová herca Samuela L. Jacksona (postava Julesa Winnfielda), ktorý hneď na to zastrelí postavu bezmocného muža. Bola to čiastočne upravená pasáž z Ezechiela 25:17. 

"Cesta spravodlivého zo všetkých strán lemovaná je nespravodlivosťou, sebectvom a tyraniou ľudskej zloby. Požehnaný buď ten, kto v mene lásky a dobrej vôle vyvedie slabých z údolia temnoty, lebo len ten je skutočným pastierom a spasiteľom zablúdených detí."

"A ja zrazím k zemi mocným trestom a divokým hnevom všetkých tých, ktorí sa pokúsia otráviť a zničiť mojich bratov. A keď na teba uvalím svoju pomstu, poznáš, že meno moje je Boh…" (Jules Winnfield, Pulp Fiction 1994)

Minister mal použiť túto vsuvku ako akt božskej spravodlivosti voči Iránu. Ako pokračoval, "tieto slová často používajú aj záchranné a pátracie tímy". Poslednú vetu ale upravil: "A budeš vedieť, že keď na tebe vykonám akt pomsty, môj poznávací znak bude Sandy One."

"Sandy One" má byť hlavný plánovač misií (sekretár obrany), ktorý len nedávno zachránil zostrelených pilotov amerického letectva v Iráne. Ide o názov prvej fázy špeciálneho výcviku zameraného na techniky vyhľadávania a signalizácie pre prežitie, často spájaný s leteckou záchranou.

Reakcia od Pentagónu  

"...Modlitba aj dialóg z filmu Pulp Fiction boli odrazom verša Ezechiela 25:17, ako minister (Hegseth) jasne pripomenul počas prejavu. Každý, kto tvrdí, že citácia bola nesprávna, šíri falošné správy," napísal na X hovorca Pentagónu Sean Parnell. 

Scenárista Pulp Fiction

K výrokom ministra obrany sa vyjadril aj Roger Avery, ktorý sa podieľal na scenári fulmi spoločne s Quentinom Tarantionom: "Súhlasím s tým, aby minister obrany citoval pasáže Julesa z Pulp Fiction, pokiaľ to zabráni guľkám zasiahnuť našich vojakov."

Spor s pápežom 

Hegsethova citácia známych biblických veršov prišla v čase nezhôd medzi Trumpovou administratívou a pápežom Levom XIV., ktorý sa vyjadril proti americko-izraelskej vojne v Iráne. Vyhlásenia Vatikánu sa stretli so sériou odvetných opatrení zo strany prezidenta Trumpa, ktorý povedal, že "nechce pápeža", ktorý kritizuje prezidenta USA.

Súvisiace články

Americký minister obrany Pete
Minister obrany USA Hegseth šokoval: Záchranu pilota v Iráne prirovnal k zmŕtvychvstaniu Krista
Zahraničné
Tajné služby USA sú v šoku: Irán dokáže opraviť bunkre s raketami za pár hodín! Bombardovanie nepomáha
Zahraničné
Donald Trump
ONLINE Trumpovo ultimátum vyprší! Kuvajt a Bahrajn varujú ľudí, aby NEVYCHÁDZALI z domovov
Zahraničné
FOTO Donald Trump
ONLINE Teherán odmietol prímerie, Trump varuje pred ZNIČENÍM celej krajiny za jedinú noc
Zahraničné

Zoznam TV

Tlačová konferencia Simony Petrík a Štefana Kišša k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia Simony Petrík a Štefana Kišša k aktuálnej politickej situácii
Správy
Neznámi páchatelia popísali interiér obchodného centra v Bratislave
Neznámi páchatelia popísali interiér obchodného centra v Bratislave
Správy
Jovinečko a Bergi majú toho plné zuby! Ostrá kritika našich politikov: Takto ničia životy Slovákov
Jovinečko a Bergi majú toho plné zuby! Ostrá kritika našich politikov: Takto ničia životy Slovákov
Prominenti

Domáce správy

Karol Galek
SaS kritizuje zvyšovanie poplatkov za tranzit plynu: Podá podnet Eurokomisii
Domáce
Reakcia PS! Nevydarený žart PS na
Nevydarený žart PS na Deň narcisov: Marketingový omyl, toto ste už prestrelili, kolegovia, znie z opozície!
Domáce
Urgent v bratislavskej Nemocnici
Práva pacientov na Slovensku stále nie sú jasne zadefinované
Domáce
Partizánske modernizuje: Nové auto za 200-tisíc eur posilní zber triedeného odpadu v meste aj okolí
Partizánske modernizuje: Nové auto za 200-tisíc eur posilní zber triedeného odpadu v meste aj okolí
Trenčín

Zahraničné

Český minister spravodlivosti Jeroným
Bitcoinová kauza: Český minister podáva trestné oznámenie po audite zlyhaní štátu
Zahraničné
FOTO Minister obrany USA Pete
TOTÁLNY BIZÁR ministra obrany USA: Hegseth počas prejavu o vojne v Iráne citoval REPLIKU zo známeho akčnému trháku!
Zahraničné
Ilustračné foto
Venezuela prepustila desiatky väzňov: Krok režimu vyvoláva otázky o skutočných zmenách
Zahraničné
Ilustračné foto
Ropná škvrna v Šelde sa šíri: Ekologická hrozba pri Antverpách sa môže naplno prejaviť po prílive
Zahraničné

Prominenti

David Beckham, Victoria Beckham,
Victoria Beckham prelomila mlčanie o rodinnom trápení: Čo na to ofučaný Brooklyn?
Zahraniční prominenti
Laura Vizváryová
Kollárova ex Laura: Vyplakáva na Instagrame! Slová o vzťahoch a...nevere!
Domáci prominenti
Eros Ramazzotti je na
Eros Ramazzotti je na roztrhanie: Stále na cestách... Zahviezdil už aj na Slovensku!
Zahraniční prominenti
Smutná správa z Česka:
Smutná správa z Česka: Zomrel herec Ján Potměšil (†60)
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte ČÍRY moč? Radšej
Máte ČÍRY moč? Radšej sa netešte! Odborníčka varuje pred NEBEZPEČNÝM OMYLOM, ktorý robia aj vzdelaní ľudia
Zaujímavosti
Sme vo vesmíre sami?
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA prišiel s vysvetlením, ktoré je OVEĽA DESIVEJŠIE než útok mimozemšťanov!
Zaujímavosti
Vášeň v oblakoch skončila
Vášeň v oblakoch skončila núdzovým pristátím: Tieto INTÍMNE FIASKA z internetu vás šokujú! Spálňa im bola malá
Zaujímavosti
Vajcia a cholesterol: Nové
Vajcia a cholesterol: Nové odporúčania menia pohľad na potravinu, ktorej sa ľudia roky obávali
vysetrenie.sk

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ekonomika

Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)
Pripravte si hotovosť: Najväčšia slovenská banka hlási veľkú odstávku služieb!
Pripravte si hotovosť: Najväčšia slovenská banka hlási veľkú odstávku služieb!
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!

Šport

Boss bossov hokejového Slovenska: Nezastaviteľný Slafkovský prežil rekordnú sezónu v NHL
Boss bossov hokejového Slovenska: Nezastaviteľný Slafkovský prežil rekordnú sezónu v NHL
NHL
Krutá facka hneď na úvod: Slovenskí hokejisti schytali dvojciferný debakel
Krutá facka hneď na úvod: Slovenskí hokejisti schytali dvojciferný debakel
Reprezentácia
Bývalý hráč United skritizoval influencerky na tribúnach: Chcem vidieť starých rodičov s vnukmi, nie ich
Bývalý hráč United skritizoval influencerky na tribúnach: Chcem vidieť starých rodičov s vnukmi, nie ich
Ostatné
Prvá sezóna a hneď siaha na titul: Slovenský tréner píše s Třincom históriu, Dravecký má novú rolu
Prvá sezóna a hneď siaha na titul: Slovenský tréner píše s Třincom históriu, Dravecký má novú rolu
Tipsport ELH

Auto-moto

FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Kariérny rast
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Práca a voľný čas
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Vzťahy na pracovisku
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
Fit obed bez mäsa? Tento cviklový kuskus budete mať hotový do 20 minút!
Fit obed bez mäsa? Tento cviklový kuskus budete mať hotový do 20 minút!
Bezmäsité jedlá

Technológie

VIDEO: Americká armáda prvýkrát ostro otestovala Golden Shield. Takto chce ničiť nepriateľské drony lacnejšie a rýchlejšie
VIDEO: Americká armáda prvýkrát ostro otestovala Golden Shield. Takto chce ničiť nepriateľské drony lacnejšie a rýchlejšie
Armádne technológie
Obria čierna diera sa po 100 miliónoch rokov zobudila. To, čo vychrlila, sa tiahne takmer milión svetelných rokov ďaleko
Obria čierna diera sa po 100 miliónoch rokov zobudila. To, čo vychrlila, sa tiahne takmer milión svetelných rokov ďaleko
Vesmír
USA prenasledujú lode spojené s Iránom po celom svete. Blokáda sa mení na globálnu operáciu
USA prenasledujú lode spojené s Iránom po celom svete. Blokáda sa mení na globálnu operáciu
Moderná vojna a konflikty
Vedci vyvinuli experimentálnu injekciu, ktorá pri artróze opravila poškodené kĺby za pár týždňov. Zatiaľ ju otestovali len na zvieratách
Vedci vyvinuli experimentálnu injekciu, ktorá pri artróze opravila poškodené kĺby za pár týždňov. Zatiaľ ju otestovali len na zvieratách
Veda a výskum

Bývanie

Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!

Pre kutilov

Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada

Nevydarený žart PS na
Domáce
Nevydarený žart PS na Deň narcisov: Marketingový omyl, toto ste už prestrelili, kolegovia, znie z opozície!
ŠOKUJÚCE správy v školskom
Domáce
ŠOKUJÚCE správy v školskom systéme: Niekto sa nabúral do EduPage, rodičia aj deti sú v strachu!
Minister obrany USA Pete
Zahraničné
TOTÁLNY BIZÁR ministra obrany USA: Hegseth počas prejavu o vojne v Iráne citoval REPLIKU zo známeho akčnému trháku!
Prílet vládneho špeciálu
Domáce
MIMORIADNY Problém vládneho špeciálu: Porucha lietadla, delegáti sa z Vietnamu musia dostať sami!

Ďalšie zo Zoznamu