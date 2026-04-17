TOTÁLNY BIZÁR ministra obrany USA: Hegseth počas prejavu o vojne v Iráne citoval REPLIKU zo známeho akčnému trháku!

WASHINGTON – Spojené štáty spoločne s Izraelom zaútočili začiatkom apríla tohto roku na najväčšiu krajinu Blízkeho východu. Spustili tým domino efekt, na ktorý dopláca celý svet. Iránsky režim zablokoval prístupovú lodnú cestu cez Hormuszký prieliv, čo takmer okamžite zvýšilo ceny palív na celom svete. Vojna pokračuje a v Pentagóne ju dokonca prirovnávajú k akčnému filmu z 90. rokov.
V centrále ministerstva obrany USA sa diali veci. Počas príhovoru ministra Pete Hegsetha v stredu zazneli známe slová z akčného filmu, ktoré použil ako prirovnanie k vojne v Iráne. Ako informuje americký denník LA Times, malo ísť o slová biblického veršu, ktoré boli použité aj vo filme Pulp Fiction (1994).
Hegseth mal citovať slová herca Samuela L. Jacksona (postava Julesa Winnfielda), ktorý hneď na to zastrelí postavu bezmocného muža. Bola to čiastočne upravená pasáž z Ezechiela 25:17.
"Cesta spravodlivého zo všetkých strán lemovaná je nespravodlivosťou, sebectvom a tyraniou ľudskej zloby. Požehnaný buď ten, kto v mene lásky a dobrej vôle vyvedie slabých z údolia temnoty, lebo len ten je skutočným pastierom a spasiteľom zablúdených detí."
"A ja zrazím k zemi mocným trestom a divokým hnevom všetkých tých, ktorí sa pokúsia otráviť a zničiť mojich bratov. A keď na teba uvalím svoju pomstu, poznáš, že meno moje je Boh…" (Jules Winnfield, Pulp Fiction 1994)
Minister mal použiť túto vsuvku ako akt božskej spravodlivosti voči Iránu. Ako pokračoval, "tieto slová často používajú aj záchranné a pátracie tímy". Poslednú vetu ale upravil: "A budeš vedieť, že keď na tebe vykonám akt pomsty, môj poznávací znak bude Sandy One."
"Sandy One" má byť hlavný plánovač misií (sekretár obrany), ktorý len nedávno zachránil zostrelených pilotov amerického letectva v Iráne. Ide o názov prvej fázy špeciálneho výcviku zameraného na techniky vyhľadávania a signalizácie pre prežitie, často spájaný s leteckou záchranou.
Reakcia od Pentagónu
"...Modlitba aj dialóg z filmu Pulp Fiction boli odrazom verša Ezechiela 25:17, ako minister (Hegseth) jasne pripomenul počas prejavu. Každý, kto tvrdí, že citácia bola nesprávna, šíri falošné správy," napísal na X hovorca Pentagónu Sean Parnell.
Scenárista Pulp Fiction
K výrokom ministra obrany sa vyjadril aj Roger Avery, ktorý sa podieľal na scenári fulmi spoločne s Quentinom Tarantionom: "Súhlasím s tým, aby minister obrany citoval pasáže Julesa z Pulp Fiction, pokiaľ to zabráni guľkám zasiahnuť našich vojakov."
Spor s pápežom
Hegsethova citácia známych biblických veršov prišla v čase nezhôd medzi Trumpovou administratívou a pápežom Levom XIV., ktorý sa vyjadril proti americko-izraelskej vojne v Iráne. Vyhlásenia Vatikánu sa stretli so sériou odvetných opatrení zo strany prezidenta Trumpa, ktorý povedal, že "nechce pápeža", ktorý kritizuje prezidenta USA.