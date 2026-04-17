Irán tvrdo odmietol Trumpove slová: Obohatený urán nikam nepôjde!

TEHERÁN - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok odmietlo tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Irán súhlasil s odovzdaním svojich zásob obohateného uránu Spojeným štátom. Iránsky rezort diplomacie zdôraznil, že tieto materiály nebudú presunuté „nikam“, informovala agentúra AFP.
„Iránsky obohatený urán nebude presunutý nikam,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí pre štátnu televíziu. Trump predtým v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že „USA získajú všetok jadrový ‚prach‘ vytvorený našimi skvelými bombardérmi B-2“, čím narážal na jadrový materiál zasypaný troskami po amerických úderoch z roka 2025.
Americký prezident zároveň uviedol, že prípadná dohoda o iránskom jadrovom programe nebude zahŕňať žiadne finančné transakcie. „Medzi Spojenými štátmi a Iránom sa žiadne peniaze žiadnym spôsobom nebudú vymieňať,“ napísal. Reagoval tak na správu portálu Axios, podľa ktorej Washington zvažoval uvoľnenie približne 20 miliárd dolárov z iránskych zmrazených fondov výmenou za zásoby obohateného uránu.
Médiá s odvolaním sa na informované zdroje uviedli, že počas skoršej fázy rokovaní USA zvažovali uvoľniť šesť miliárd dolárov na nákup potravín, liekov a ďalších humanitárnych potrieb, zatiaľ čo Irán požadoval až 27 miliárd dolárov. Podľa citovaných zdrojov sa následne diskutovalo o sume približne 20 miliárd dolárov, pričom jeden z amerických predstaviteľov ju označil za návrh Washingtonu a ďalší opísal výmenu uránu za finančné prostriedky ako „jednu z viacerých možností“ v rámci rokovaní.