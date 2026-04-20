Svetové trhy reagujú na uzatvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy opäť prudko rastú!

LONDÝN - Ceny ropy dnes prudko rastú. Deje sa tak po tom, ako sa cez víkend zvýšilo napätie medzi USA a Iránom a Teherán znovu uzavrel kľúčový Hormuzský prieliv. Severomorská ropa Brent okolo 7: 00 zdražovala o 5,4 percenta k 95,30 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase pridávala takmer šesť percent nad 88,80 dolára za barel.
Americké námorníctvo zaútočilo v Ománskom zálive na obchodnú loď plaviacu sa pod iránskou vlajkou a prevzalo nad ňou kontrolu, oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Okrem toho, že Irán začal lode pri Hormuzskom prielive zastavovať a vracať, podľa britskej vojenskej námornej služby (UKMTO) iránskej revolučnej gardy v sobotu na dve obchodné plavidlá začali paľbu. Za normálnych okolností úžinou prechádza pätina svetových dodávok ropy. Podľa údajov spoločnosti Kpler však aj tak ešte v sobotu preplávalo viac ako 20 plavidiel prepravujúcich ropné produkty, kovy, plyn a hnojivá. Bol to tak najrušnejší deň v úžine od 1. marca.
"Správy vyzerajú zle. Zdá sa, že panujú nezhody, čo viedlo k miernej opätovnej eskalácii napätia," uviedol investičný stratég Damien Boe zo spoločnosti Wilson Asset Management podľa agentúry Reuters. "Myslím si však, že obe strany nakoniec chcú dosiahnuť dohodu – to je jeden z dôvodov, prečo je trh optimistický a nedochádza k prílišnému výpredaju," dodal.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán. Teherán a jeho spojenci v odvete začali drony, balistickými strelami a raketami útočiť na Izrael a na arabské štáty v regióne, kde sú americké vojenské objekty. Terčom iránskych útokov sa ale stali aj civilné ciele vrátane ropnej infraštruktúry alebo obchodných lodí v Hormuzskom prielive.
Predminulý týždeň Spojené štáty a Irán uzavreli dvojtýždňové prímerie, ktoré má slúžiť na rokovania o ukončení konfliktu. Prímerie a lehota na rokovania sa končí v utorok. Situácia v Hormuzskom prielive sa po väčšinu prímeria výrazne nezmenila, hoci to Washington pôvodne uvádzal ako podmienku pre prerušenie útokov. Minulý týždeň v pondelok USA oznámili, že začali s námornou blokádou iránskych prístavov a pobrežia. Na konci minulého týždňa Teherán oznámil uvoľnenie Hormuzského prielivu pre plavbu. USA však uviedli, že budú pokračovať vo svojej blokáde iránskych prístavov a Irán potom oznámil opätovné uzavretie prielivu.