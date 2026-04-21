ONLINE Trump pochybuje o predĺžení prímeria: Vojnu s Iránom údajne vyhrávajú

WASHINGTON - Spojené štáty vojnu s Iránom vyhrávajú „s veľkým náskokom“ aj napriek tomu, čo môžu hovoriť niektoré americké médiá. V pondelok to na svojej sociálnej sieti Truth Social vyhlásil prezident USA Donald Trump. V sérii niekoľkých príspevkov uviedol, že Washington bude v blokáde Hormuzského prielivu pokračovať, kým Teherán nepristúpi na dohodu. Situáciu sledujeme online.
6:47 Americký prezident Donald Trump v noci na utorok na svojej sociálnej sieti Truth uviedol, že presun iránskeho obohateného uránu z krajiny bude trvať dlho a bude náročný, keďže americké sily minulý rok zbombardovali a zničili iránske jadrové zariadenia.Informuje správa agentúry AFP.
6:00 Americká delegácia plánuje odcestovať na mierové rozhovory s Iránom v pakistanskom Islamabade „čoskoro“, uviedli v pondelok zdroje oboznámené so záležitosťou pre agentúry DPA a AFP. Prezident USA Donald Trump predtým povedal, že americký vyjednávací tím je už na ceste. Podľa denníka New York Times a televízie CNN sa však aktuálne očakáva, že delegácia pod vedením viceprezidenta J. D. Vancea vyrazí v utorok.
„Vojnu vyhrávame, a to s veľkým náskokom, veci idú veľmi dobre, naše ozbrojené sily sú úžasné, a ak čítate falošné správy... mohli by ste si skutočne myslieť, že vojnu prehrávame,“ napísal a zo šírenia nepravdivých informácií obvinil denníky The New York Times, The Wall Street Journal či The Washington Post. V súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu poznamenal, že Irán prichádza o „500 miliónov dolárov denne“. Teherán od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil tranzit cez túto strategickú vodnú cestu prostredníctvom útokov a hrozieb, čo spôsobilo rast cien energií. Po neúspešných rokovaniach medzi USA a Iránom oznámil Washington blokádu iránskych prístavov, aby tým zabránil Teheránu vyberať poplatky za prepravu a obmedzil jeho príjmy z ropy.
„Iránske vedenie nasmerovalo stovky lodí do Spojených štátov, najmä do Texasu, Louisiany a na Aljašku, aby tam získali svoju ropu – Veľmi pekne ďakujeme!“ doplnil Trump. V príspevkoch deklaroval, že „nie je pod žiadnym tlakom“, aby uzavrel dohodu s Teheránom. Vyhlásil, že dohoda, o ktorej krajiny v súčasnosti rokujú, bude „oveľa lepšia“ ako jadrová dohoda z roku 2015 (JCPOA). Spojené štáty od nej odstúpili v roku 2018 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.
Podľa expertov po odstúpení USA od tejto dohody Irán výrazne zrýchlil svoj program obohacovania uránu. Prezident však v pondelok trval na tom, že JCPOA predstavovala „zaručenú cestu k jadrovým zbraniam“, ktoré by podľa neho Teherán použil na celom Blízkom východe. „Ak sa pod (Trumpovou vládou) uzavrie dohoda, zaručí mier, bezpečnosť a istotu nielen pre Izrael a Blízky východ, ale aj pre Európu, Ameriku a všade inde. Bude to niečo, na čo bude celý svet pyšný,“ dodal. Americký prezident znovu zopakoval, že všetky námorné, letecké a obranné kapacity Iránu boli v podstate zničené.