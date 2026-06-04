VEĽKÁ NEHODA Vodič preletel cez prechod a ZRÁMOVAL kuriéra, polícia označila vinníka

PLZEŇ – Prechod na druhú stranu cesty je niekedy hazardovaním s vlastným životom. A platí to aj v prípadoch, keď majú chodci zelenú na prechode pre chodcov. Navyše, keď zastane jeden vodič, nie je isté, že tak spravia aj ďalší. Táto situácia je toho živým dôkazom.
V istej časti Plzne sa odohrala vážna dopravná nehoda. Vodič osobného automobilu nezastal pred prechodom pre chodcov a doslova zrámoval kuriéra, ktorý sa cez cestu prepravoval na elektrickej kolobežke. Celú situáciu zachytila priemyselná kamera.
Kamión zastavil, druhé auto nie
Chodcom na dvojprúdovke najprv pred prechodom zastane veľký kamión žltej farby. Všetci sa vyberú po prechode na druhú stranu cesty. V druhom pruhu ale preletí osobné vozidlo. Ako prvý išiel kuriér, keďže bol na kolobežke najrýchlejší. Auto nestihlo reagovať a v momente sa ocitol na jeho kapote. Následne spadol na zem a nedokázal sa postaviť. Ku koncu videa je ešte vidieť, ako k nemu pristupujú tvyšní okoloidúci.
Video uverejnila Mestská polície Plzeň s tým, že vinu nepripisovala len vodičovi automobilu. Podľa nej došlo pred samotnou nehodou k viacerým pochybeniam. Jeden účastník premávky nemal takýmto spôsobom prechádzať cez prechod, druhý nerešpektoval svetelnú signalizáciu. „Boli to dve chyby, ktoré sa stali v jednom okamihu a na tom istom mieste. Výsledkom toho bola dopravná nehoda,“ informuje polícia.
Pravidlá cestnej premávky porušil kuriér
Osoba na elektrokolobežke je, podobne ako cyklista, považovaná za vodiča nemotorového vozidla. Pokiaľ chcú takéto osoby prechádzať cez prechod pre chodcov, mali by zosadnúť a prejsť na druhú stranu ako ostatní chodci.
"V okamihu, keď daným miestom prechádzal kuriér, nebol v postavení chodcu a teda sa naňho nevzťahovali rovnaké pravidlá cestnej premávky."
Na druhej strane, ani vodiči nemôžu očakávať, že sa všetci chodci budú správať rovnako. Preto musia predvídať pri každej situácii. V blízkosti prechodu a miest pri prechádzaní treba počítať s tým, že sa tu môžu objaviť aj osoby, ktoré tam nemajú čo robiť. Vodiči musia prispôsbiť rýchlosť danej situácii.
Pre cyklistov a kolobežkárov platí, že prechod pre chodcov nie je určený k jazde. Každý musí najprv z nemotorového vozidla zosadnúť a cez prechod prejsť ako chodec. Netreba sa ani spoliehať na to, keď na semafore zasvieti zelená. Vždy sa treba presvedčiť, či nás registrujú aj ostatní vodiči.