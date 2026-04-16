Orbán po volebnej porážke: Nikdy som netoleroval korupciu a chcem obnoviť Fidesz

BUDAPEŠŤ - Fidesz nemôže pokračovať v politike tak, ako to robil doteraz, povedal predseda strany Viktor Orbán vo štvrtok pre YouTube kanál Patriot v prvom rozhovore po neúspechu v parlamentných voľbách. Odchádzajúci maďarský premiér tiež uviedol, že nikdy netoleroval žiadnu korupciu.
Orbán dal v rozhovore jasne najavo, že nemieni odstúpiť z funkcie predsedu strany a že chce jej úplnú obnovu. Uznal, že Fidesz utrpel veľkú porážku vo voľbách a že sa skončila jedna politická éra. Zdôraznil tiež, že stojí za prezidentom Tamásom Sulyokom, ktorého kandidát na premiéra a predseda víťaznej strany Tisza Péter Magyar vyzval na rezignáciu.