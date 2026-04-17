Tisza spúšťa platformu na záchranu vládnych dokumentov: Varuje pred ich skartáciou

Péter Magyar. (Zdroj: TASR/AP/Robert Hegedus/MTI)
BUDAPEŠŤ - Maďarská strana Tisza vytvorila platformu na záchranu vládnych dokumentov, ktoré by mohla odchádzajúca vláda skartovať. Na Facebooku to oznámil kandidát Tiszy na premiéra Péter Magyar.

Podľa Magyara stránka umožňuje anonymne nahlásiť likvidáciu dokumentov, ale aj nahrať citlivé spisy, ktorým to hrozí. Doteraz mimoparlamentná Tisza v nedeľňajších parlamentných voľbách porazila vládny Fidesz a podľa neoficiálnych výsledkov získala ústavnú väčšinu v parlamente.

Predseda Tiszy vo videu povedal, že z čoraz viac ministerstiev a ďalších inštitúcií prichádzajú správy o intenzívnom skartovaní utajovaných a potenciálne z nezákonnosti usvedčujúcich dokumentov. „Každý, kto sa podieľa na takomto zločine, sa bude zodpovedať pred zákonom,“ zdôraznil Magyar.

Tisza na platforme „Stop skartovaniu!“ tvrdí, že dokumenty je možné posielať anonymne a bezpečne a odosielateľ sa nedá vysledovať a identifikovať. „Cieľom je zachrániť dokumenty verejného záujmu a zabrániť zmiznutiu dokumentov, ktoré môžu byť neskôr dôležité pre verejnosť, súdnictvo a krajinu,“ dodal budúci maďarský premiér.

René Rendy otvára oázu zábavy pre deti
Martin Navrátil počas nakrúcania relácie Dve tváre sveta zažil rôzne netradičné situácie
Vyjadrenie Tibora Gašpara k prípadu elektronickej schránky Šutaja Eštoka a Figare
Rezort vnútra nakúpil 190 hasičských štvorkoliek za milióny eur: Vozidlá majú aj servis a príslušenstvo
Tunel Višňové bol pre technické príčiny dočasne uzavretý: Už je opäť prejazdný
Rezervácia ubytovania v Trnave sa zmenila na krádež za tisíce eur: Muž si z bytu odniesol zariadenie aj spotrebiče
Tunel Višňové je z technických dôvodov uzavretý v oboch smeroch – premávka je odklonená
Opozícia získa viac podpredsedov parlamentu: V novom maďarskom Národnom zhromaždení sa mení rozdelenie funkcií
Svet má na krku nový problém: Námorná blokáda ďalšej dôležitej trasy! Odborník varuje, bude to HORŠIE ako Hormuz
Hororová cesta slovenských detí: Autobus na ceste do Česka bol v katastrofálnom stave, zasiahli inšpektori
Poľský Sejm neprelomil veto k zákonu o kryptomenách: Tusk hovorí o vplyve Ruska
Česká herečka hviezdou zahraničného móla: Božská aj v 50-ke!
Šokujúci rozchod v našom šoubiznise: Z veľkej lásky neostalo nič!
Victoria Beckham prelomila mlčanie o rodinnom trápení: Čo na to ofučaný Brooklyn?
Kollárova ex Laura: Vyplakáva na Instagrame! Slová o vzťahoch a...nevere!
Dar od kráľovnej Viktórie a mramorový trón: Čo skrýva najkrajší palác v Iráne?
Dovolenka v Chorvátsku sa môže zmeniť na KRVAVÝ KÚPEĽ: Do Jadranu dorazila ryba, ktorá SEKÁ ako chirurg!
Máte ČÍRY moč? Radšej sa netešte! Odborníčka varuje pred NEBEZPEČNÝM OMYLOM, ktorý robia aj vzdelaní ľudia
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA prišiel s vysvetlením, ktoré je OVEĽA DESIVEJŠIE než útok mimozemšťanov!
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)
Pripravte si hotovosť: Najväčšia slovenská banka hlási veľkú odstávku služieb!
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!
Hokejová vojna, nikto neustúpi ani o centimeter: Dámy a páni, vezmite pukance, dorazilo play-off NHL
Boss bossov hokejového Slovenska: Nezastaviteľný Slafkovský prežil rekordnú sezónu v NHL
Historicky prvý Slovák so zlatom: 18-ročný Matúš Hrušovský sa stal majstrom sveta!
Jeden odchádza a nebude posledný: Real Madrid chystá v lete poriadny hráčsky odliv
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
Fit obed bez mäsa? Tento cviklový kuskus budete mať hotový do 20 minút!
VIDEO: Americká armáda prvýkrát ostro otestovala Golden Shield. Takto chce ničiť nepriateľské drony lacnejšie a rýchlejšie
Obria čierna diera sa po 100 miliónoch rokov zobudila. To, čo vychrlila, sa tiahne takmer milión svetelných rokov ďaleko
USA prenasledujú lode spojené s Iránom po celom svete. Blokáda sa mení na globálnu operáciu
Vedci vyvinuli experimentálnu injekciu, ktorá pri artróze opravila poškodené kĺby za pár týždňov. Zatiaľ ju otestovali len na zvieratách
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Angelina Jolie, nová rola a staré rany: Čo sa deje v jej živote a prečo je pod paľbou kritiky?
Svet má na krku nový problém: Námorná blokáda ďalšej dôležitej trasy! Odborník varuje, bude to HORŠIE ako Hormuz
Hororová cesta slovenských detí: Autobus na ceste do Česka bol v katastrofálnom stave, zasiahli inšpektori
Nevydarený žart PS na Deň narcisov: Marketingový omyl, toto ste už prestrelili, kolegovia, znie z opozície!
ŠOKUJÚCE správy v školskom systéme: Niekto sa nabúral do EduPage, rodičia aj deti sú v strachu!

