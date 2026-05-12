V Maďarsku prituhuje: TOTO našiel Magyar v sídle bývalého premiéra! Zametajú Orbánovci po sebe stopy?

BUDAPEŠŤ – Nový nastupujúci maďarský premiér ide po krku človeku, ktorého už onedlho nahradí v kresle. Orbánovi aj jeho dosluhujúcemu kabinetu sa čas vo vláde kráti a podľa niektorých to využívajú na zametanie stôp svojich nekalých krokov. Péter Magyar sa to snažil dokázať na videu.
V Maďarsku to vrie aj po parlamentných voľbách, ktoré boli sami o sebe zlomové. Po dlhých rokoch vlády Viktora Orbána (FIDESZ) ho v premiérskom kresle nahradí najsilnejší muž opozície Péter Magyar (TISZA). Boj proti Orbánovcom neskončil a dôkazom toho je aj video, ktoré uverejnil Magyar na sociálne siete.
Odhalenie na videu
V pondelok večer 11. mája navštívil nový premiér bývalé Orbánovo sídlo Karmelitánsky kláštor. Spravil dokonca prehliadku a vysielal živý prenos na Facebooku. V jednom okamihu zobral do rúk akúsi brožúru a spustil:
"Súdruhovia, k čomu bola táto nová skartovačka? Povedali ste nám, že nedochádza ku žiadnej skartácii dokumentov."
Následne dodal, že dostal informácie o krokoch končiacich Orbánových ministrov. Napriek jeho predchádzajúcim výzvam sa údajne v poslednom čase činili a prijímali finančné záväzky. "O takýchto opatreniach som mal byť informovaný, ale nestalo sa tak," dodal.
Magyar tlačí aj na prezidenta
Maďarská hlava štátu Tamás Sulyok dostal od nového premiéra jasný odkaz, aby sa s ministrami nefotografoval, pretože potom budú musieť použiť retuš. Magyar už skôr vyzval Sulyoka na odchod z funkcie. Počas videa dodal, že Karmelitánsky kláštor sa jeho premiérskym sídlom určite nestane.
Orbánov minister zahraničia sa bráni
Dostalo sa aj k priamemu obvineniu rezortu zahraničných vecí. Bývalý ministr Péter Szijjártó ale verejnosť už skôr ubezpečoval, že ku žiadnemu nelegálnemu skartovaniu nedochádza a všetky dôležité úradné dokumenty sa už nachádzajú, alebo sa postupne objavia, v elektronickej forme na internete.