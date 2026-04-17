Opozícia získa viac podpredsedov parlamentu: V novom maďarskom Národnom zhromaždení sa mení rozdelenie funkcií

BUDAPEŠŤ - Maďarská opozícia bude mať v Národnom zhromaždení viac podpredsedníckych postov, ako mala doposiaľ bez ohľadu na to, že vládna väčšina strany Tisza je teraz najväčšia v porovnaní s predchádzajúcimi volebnými cyklami. Po piatkovom prípravnom rokovaní ustanovujúcej schôdze parlamentu to povedal kandidát Tiszy na post premiéra Péter Magyar na tlačovej konferencii vysielanej v priamom prenose na jeho YouTube kanáli.
Podpredsedov zákonodarného zboru si budú môcť nominovať Fidesz, KDNP aj Mi Hazánk, hoci Fidesz a KDNP dosiaľ fungovali ako jeden celok vládneho bloku. Magyar pripomenul, že v predchádzajúcom volebnom období bolo šesť podpredsedov parlamentu a štyroch z nich delegoval blok Fidesz-KDNP. Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia doteraz mimoparlamentnej strany Tisza, vládneho bloku Fidesz–KDNP a Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).
Delegáciu Tiszy viedol kandidát strany na post premiéra a predseda strany Péter Magyar, delegáciu Fideszu šéf úradu odchádzajúcej vlády Gergely Gulyás a Hnutie naša vlasť zastupoval jeho predseda László Toroczkai.
Témou schôdze boli aj procedurálne otázky, zasadací poriadok, príprava voľby funkcionárov parlamentu a vytvorenie systému parlamentných výborov. Parlament bude vytvorený najneskôr do 12. mája, pretože ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia zvoláva prezident republiky do tridsiatich dní od termínu volieb.