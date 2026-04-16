Slovensko vydalo podozrivú osobu do ČR: Prípad útoku na zbrojovku v Pardubiciach smeruje pred súd

PRAHA - Slovenská polícia vo štvrtok popoludní vydala do ČR osobu, ktorú českí kriminalisti podozrievajú spolu s ďalšími ľuďmi zo spáchania teroristického útoku na zbrojovku v Pardubiciach. O jej väzbe rozhodne súd. Na sociálnej sieti X o tom informovalo Policajné prezídium ČR.

„Dnes o 13.40 h bola na spoločnom pracovisku českých a slovenských policajtov Hodonín/Holíč odovzdaná do ČR podozrivá osoba z teroristického útoku v Pardubiciach. Eskorta ju prevezie k súdu, ktorý rozhodne o jej väzbe,“ napísala polícia a slovenským kolegom sa poďakovala za spoluprácu.

Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá vyrába aj drony pre Ukrajinu. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. LPP Holding opakovane podotkla, že pre Izrael nič nevyrába.

Podľa zistení médií z návrhov polície na vzatie obvinených do väzby vyplýva, že na základe kamerových záznamov spáchala útok deväťčlenná skupina. Polícia však počet podozrivých nespresnila. O prvých troch zadržaných osobách informovala 24. marca s tým, že jedna z nich bola zadržaná na Slovensku. Podľa zistení médií ide o Američanku. Ďalší podozriví boli zadržaní v Poľsku či v Bulharsku.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

