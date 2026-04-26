Američan obvinený z terorizmu vo väzbe: Útok na zbrojovku má už siedmich stíhaných

PARDUBICE - Súd v Pardubiciach dnes poslal do väzby Američana zadržaného v Bulharsku, ktorý je obvinený z teroristického útoku na výrobnú halu zbrojovky LPP Holding. Proti väzbe muž podal sťažnosť. V súvislosti s týmto prípadom polícia doteraz zadržala desať ľudí. Novinárom to dnes povedali prokurátor z Vrchného prokurátora v Prahe Jiří Richter a sudca Karol Gobernac. Ide o siedmeho väzobne stíhaného človeka v súvislosti s teroristickým útokom v Pardubiciach, uviedla polícia.
Zadržaný muž je v Česku od piatku, návrh na väzobné zasadnutie doručilo pardubickému súdu Vrchnej prokuratúre v Prahe dnes ráno. Požiar vypukol v areáli zbrojovky LPP Holding 20. marca, spôsobil škody za stovky miliónov korún. K požiaru sa prihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s tým, že chce útočiť na výrobu zbraní pre Izrael.
Dôvody väzby boli podľa Richtera rovnaké ako u predošlých zadržaných, to znamená, aby cudzinec neušiel, neovplyvňoval svedkov či spoluobvinených a prípadne nepokračoval v trestnej činnosti. Muž je občanom USA, v Česku nebol trestaný, ani nie je známe, že by bol odsúdený na území iného štátu. Má okolo 30 rokov. Z Bulharska smeroval do Turecka, povedal sudca okresného súdu Karol Gobernac. "On sám sa nevyjadroval žiadnym spôsobom, iba neverbálne, kýval hlavou áno a nie," povedal Gobernac. Obhajca zvolil obhajobu, že sa muž pohyboval v priestore Schengenu a že teda nikam neutekal, dodal sudca.
Keďže obvinený nevypovedal, namiesto neho obhajca vyslovil nesúhlas s väzbou a po porade s klientom podal proti nej sťažnosť. Proti väzbe sa súdne ohradili zatiaľ všetci zadržaní v tomto prípade. "Prvé sťažnosti už boli predložené rozhodnutiu sťažnostnému súdu, rozhodnutie sa dá očakávať v horizonte dvoch až troch týždňov," povedal Gobernac. Cudzinec je obvinený z teroristického útoku a z účasti na teroristickej skupine. Policajti podľa dostupných informácií zadržali doteraz desať ľudí, ktorí sú podozriví z teroristického útoku a z účasti na teroristickej skupine. Päť ich zatkli v Česku, jedného v Bulharsku, troch v Poľsku a jednu Američanku na Slovensku. Všetkým hrozí až 20 rokov väzenia alebo aj výnimočný trest.
LPP Holding pred niekoľkými rokmi oznámil, že chce v Pardubiciach spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábať a vyvíjať drony. Spolupráca však podľa zbrojovky nikdy nezačala. Bezpečnostné zložky podľa médií pracujú aj s variantom, že ide o takzvanú operáciu pod falošnou vlajkou, teda že údajná skupina v skutočnosti predstavuje krytie pre iný subjekt alebo štátneho aktéra.