Rusom klepnú po prstoch: Ten, kto sa ODMIETNE zaočkovať, bude na ZOZNAME! Cieľom nemá byť trest ani pokuta

MOSKVA – V každej krajine na celom svete sa nájdu nejakí antivaxeri. Takíto ľudia sa odmietajú zaočkovať z viacerých dôvodov. Rusko sa bude snažiť rozlíšiť týchto ľudí od občanov, ktorí vakcináciu podstúpili. Všetci majú byť zapísaný do jedného registra. Údajne ale nikto nedostane pokutu, ani nebude inak postihnutý.
Rusko plánuje do roku 2028 zaviesť radikálne zmeny. Všetci, ktorí sa odmietnu zaočkovať (prijať do tela registrovanú vakcínu), zaradí ministerstvo zdravotníctva do špeciálneho registra. Moskovskij Komsomolec informuje, že tento zoznam bude prehľadný a dostupný v elektronickej forme všade, kde je dostatočné pokrytie internetu. Okrem toho poznamenáva, že zoznam nebude možné len tak upraviť alebo vymazať odtiaľ niektoré mená.
Nielen antivaxeri
Rezort zdravotníctva informoval, že register má byť spustený dňa 1. septembra 2028. Nebudú sa v ňom nachádzať len antivaxeri, ale aj obyvatelia, ktorí mali po očkovaní zdravotné komplikácie, alebo takí, ktorým sa očkovanie pre zdravotný stav neodporúča.
"Širokú verejnosť zaujala snaha rezortu zdravotníctva zhromažďovať informácie o ruských občanoch, ktorí odmietajú vakcináciu," uvádza Kommersant. Po zapísaní na zoznam údajne žiadny postih nehrozí. Údaje majú byť použité ako pomôcka pri propagácii informácií o očkovaní na miestach, kde to odmietajú. Rezort to označil ako "tvorbu plánu pre osvetovú prácu s občanmi".
Možné problémy pri zriaďovaní
Databáza má byť súčasťou jednotného informačného systému štátneho zdravotníctva. Návrh zákona je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Vo vzduchu ale visí mnoho otázok, ako sa vlastne tento zoznam bude robiť. Do štátnych kliník polovica občanov nechodí a posledné sčítanie ľudu prebehlo na území Ruskej federácie ešte v roku 2012.