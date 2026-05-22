Malý chlapec v Česku zomrel na záškrt: Nebol očkovaný! Hygienici apelujú na rodičov

PRAHA - Nezaočkovaný predškolák z Ostravska zomrel po ochorení na záškrt. Informáciu pre portál iDnes.cz potvrdil v piatok hovorca Krajskej hygienickej stanice Moravskosliezskeho kraja Aleš Kotrla.
Výskyt záškrtu je v Česku zriedkavý a hygienici vyzývajú rodičov na kontrolu očkovania u detí. „Ochorenie sa vyskytlo u maloletého nezaočkovaného chlapca predškolského veku. Na základe tejto choroby boli v rodine nariadené protiepidemické opatrenia. Celá rodina bola hospitalizovaná na klinike infektológie Fakultnej nemocnice v Ostrave a preliečená antibiotikami, v školskom kolektíve boli nariadené protiepidemické opatrenia,“ uviedol Kotrla.
Riziko pre verejnosť je podľa neho veľmi nízke
Riziko pre verejnosť je podľa neho veľmi nízke. Hygienická služba zareagovala okamžite, dohľadala všetky kontakty a tým zabezpečila, aby sa ochorenie nešírilo ďalej.
Diftériu alebo záškrt, historicky nazývaný aj krup, spôsobujú baktérie Corynebacterium diphtheriae, ale naplno sa choroba rozvinie len vtedy, ak ide o kmene produkujúce jed (toxín). Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré napríklad v Afrike stále zabíja tisíce ľudí ročne, v Česku je však veľmi zriedkavé. Desiatky rokov sa tam nevyskytovalo vôbec alebo len ojedinele. V poslednom čase však pacientov opäť pribúda, dodáva iDnes.cz.