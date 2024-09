Tajný boj s RAKOVINOU! Slávna modelka (60) odmietla LIEČBU

Elle Macpherson (Zdroj: SITA)

Už v týchto dňoch má verejnosť možnosť zakúpiť si memoáre hviezdnej modelky Elle Macpherson, ktoré nesú názov Life, Lessons and Learning to Trust Yourself. V nich rodáčka z Austrálie prezradila, že v tajnosti zvádzala naročný boj so zákernou rakovinou.

Čo-to kráska povedala aj v rozhovore pre Women's Weekly. „Bol to pre mňa šok. Bolo to neočakávané, mätúce, skľučujúce v toľkých smeroch,” uviedla Elle. Zároveň dodala, že to vnímala ako príležitosť načúvať svojmu vnútornému hlasu, aby našla riešenie, ktoré by v boji s chorobou pre ňu fungovalo.

Lekári jej odporúčili, aby podstúpila mastektómiu a následne na to ožarovanie, chemoterapiu, hormonálnu terapiu i rekonštrukciu prsníka. Elle v tom čase tvorila pár s Andrewom Wakefieldom, ktorý bol vnímaný ako antivaxer a tieto tradičné postupy odmietla. Ako uviedla, po meditácii a modlitbe sa rozhodla pristúpiť k intuitívnemu a holistickému prístupu liečby.

„Povedať "nie" štandardným medicínskym postupom bola tá najťažšia vec, akú som kedy v mojom živote urobila. Avšak povedať "nie" môjmu vnútornému hlasu by bolo ešte ťažšie,” dodala na margo toho. „Niekorí si o mne mysleli, že som blázon,” priznala Elle, ktorú na štandardné postupy prehovárali jej najbliží i množstvo odborníkov.

V tom čase si modelka podľa vlastných slov prenajala dom v Arizone, kde svoju rakovinu liečila holistickým prístupom. Mala tam so sebou napríklad svojho hlavného lekára, chiropraktika, či dvoch terapeutov. „Tie dni som trávila sústredním sa a venovala som každú jednu minútu tomu, aby som sa uzdravila,” dodala kráska, ktorá je momentálne v klinickej remisii.

Elle Macpherson (Zdroj: SITA)