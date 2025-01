Radikálne ROZHODNUTIE exhviezdy Markízy: Viac svoju dcéru OČKOVAŤ NEDÁ... Hrozná reakcia!

(Zdroj: Tv Markíza/Instagram EZS)

Eva Zelníková Strážnická sa preslávila v roku 2017, keď sa objavila v 9. sérii markizáckej reality šou Farma. Už vtedy tvorila pár s Matúšom Strážnickým, ktorému o rok neskôr povedala svoje áno a dnes má dvojica spolu aj dve deti. V júli 2020 sa manželom narodil synček Matteo a v septembri minulého roka dcérka Anabella.

A práve pri svojej 4-mesačnej princeznej urobila plavovláska zásadné rozhodnutie- viac ju očkovať nedá. „Ako ja nechcem byť rozhodne ako nejaký antivaxer... Medicína má svoj zmysel a vo veľa prípadoch zachraňuje životy. Ale žiaľ, sú pravdepodobne prípady, kedy žiaľ nie všetko sadne každému a sú vedľajšie účinky, záleží na veľa okolnostiach,“ vyjadrila sa Eva na sociálnej sieti Instagram.

Práve nežiadúce vedľajšie účinky ju vystrašili... Dcérka totiž na posledné očkovanie nereagovala najlepšie. „Preto som sa rozhodla, že malú už na ďalšie očkovanie nedám. Pýtali ste sa ma, odpovedám hromadne. Fakt nechcem zažiť už, čo som zažívala tento týždeň,“ priznala ustráchaná mamička a opísala, s čím sa musela uplynulý týždeň pasovať.

„Malá mala divné nervové pohyby, nereagovala na môj hlas, teplomer ukazoval 41, nechcela jesť, ani piť, všetko som dostávala do nej striekačkou nasilu. Proste jej to nesadlo,“ odhalila Zelníková. „Synček očkovaný je a nemal problémy... No maličkú už riskovať nechcem, bolo to kúsok od hranice následkov. Je to každého slobodná vôla a je to individuálne,“ dodala.