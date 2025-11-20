Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Úrad ministerstva pod vedením antivaxera Kennedyho pripustilo, že vakcíny spôsobujú autizmus

Ilustračné foto
ČTK

WASHINGTON - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) nanovo na svojich webových stránkach označuje za dôkazy nepodložené tvrdenie, že vakcíny nespôsobujú autizmus. Web CDC tiež uvádza, že štúdie ukazujúce na spojitosť vakcín s autizmom zdravotnícke úrady doteraz ignorovali. Na zmenu prístupu v noci na dnes upozornila agentúra Reuters. Doteraz pritom CDC uvádzalo, že štúdie súvislosť medzi očkovaním a autizmom nepreukázali.

Americké ministerstvo zdravotníctva riadi Robert F. Kennedy, ktorý podľa Reuters zastáva skeptický postoj k očkovaniu. Kennedy podobne ako prezident Donald Trump hovoril o teórii, že detské vakcíny spôsobujú autizmus. Reuters pripomína, že tieto výroky sú v rozpore s vedeckými dôkazmi.

Zmeny na portáli CDC už privítala protivakcinačná skupina Children's Health Defense, ktorú Kennedy predtým viedol. "CDC začína uznávať pravdu o tomto ochorení, ktoré postihuje milióny, a dištancuje sa od bezostyšnej a dlhotrvajúcej lži, že vakcíny nespôsobujú autizmus," uviedla skupina na sieti X.

WHO odmieta súvislosť medzi vakcínami a autizmom

Trump nedávno spojil autizmus nielen s vakcínami, ale aj s paracetamolom. Toto bežne rozšírené liečivo v septembri neodporučilužívať tehotným ženám. BBC vtedy uviedla, že k paracetamolu existuje nedávny výskum - prehľad štúdií - ktorý naznačuje súvislosť medzi užívaním tohto lieku v tehotenstve a autizmom u detí, nie však príčinnú súvislosť. To podľa BBC znamená, že neexistuje presvedčivý dôkaz naznačujúci riziko, o ktorom Trump hovoril.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v reakcii na postoj americkej vlády uviedla, že dôkazy o súvislosti medzi užívaním paracetamolu v tehotenstve a autizmom zostávajú nekonzistentné a že sa vie, že vakcíny autizmus nespôsobujú. Hovorca WHO zdôraznil, že očkovanie zachraňuje nespočetné množstvo životov.

Peter Kotlár
Ilustračné foto
Ilustračné foto
