Hororová nehoda autobusu na Kanárskych ostrovoch: Jeden človek zomrel, 14 ľudí utrpelo zranenia

Hrôzostrašná nehoda autobusu na obľúbených ostrovoch. (Zdroj: X/@TribunaLibreES)
MADRID - Najmenej jedna osoba zomrela a 14 ďalších utrpelo zranenia v piatok po vážnej nehode autobusu na španielskom kanárskom ostrove La Gomera. Informuje správa agentúry DPA.
Nehoda, pri ktorej autobus vybočil z cesty a zrútil sa dolu nábrežím, sa stala popoludní neďaleko hlavného mesta ostrova San Sebastián de La Gomera. Haváriu neprežil jeden muž a zranilo sa 14 ľudí, z toho traja vážne.
Príčina nie je bezprostredne známa. Na mieste zasahovali záchranári, hasiči i policajti. S prepravou zranených pomáha aj vrtuľník.
