Hororová cesta slovenských detí: Autobus na ceste do Česka bol v katastrofálnom stave, zasiahli inšpektori

LANŽHOT - Cesta slovenských detí na koncert do českých Veľkých Pavlovíc sa mohla skončiť tragédiou. Počas rozsiahlej medzinárodnej razie na hraničnom priechode Lanžhot-Brodské zastavili českí inšpektori autobus, ktorého technický stav bol viac než alarmujúci. Namiesto bezpečnej prepravy čakalo malých pasažierov mrazivé zistenie – vozidlo bolo v takom zlom stave, že počas jazdy hrozilo odpadávanie kusov karosérie či batožiny priamo na cestu.
Inšpekcia cestnej dopravy (INSID) si počas dvojdňovej koordinovanej akcie posvietila na diaľkové autobusy smerujúce cez hranice. Medzi 19 kontrolovanými vozidlami sa nachádzal aj autobus prepravujúci slovenské deti. To, čo inšpektori uvideli pri jeho prehliadke, ich šokovalo. Vozidlo vykazovalo výraznú koróziu pomocného rámu. „V takom stave hrozilo napríklad uvoľnenie častí karosérie alebo batožiny počas jazdy,“ uviedol odborný poradca INSID Josef Matěj.
Alarmujúce prípady
Celosvetovo uznávané letoviská a trasy z juhovýchodnej Európy sú podľa inšpektorov plné rizikových dopravcov, ktorí sa snažia ušetriť na bezpečnosti. Akcia, ktorú koordinoval Európsky orgán pre pracovné záležitosti, prebiehala súčasne v Česku aj v Rakúsku, aby sa vodiči nemohli vyhnúť kontrole zmenou trasy.
Výsledky sú hrozivé: z 19 kontrolovaných autobusov malo až 10 vážne poruchy. Okrem slovenského autobusu dopadli katastrofálne aj ďalšie spoje. Napríklad turecký dopravca z Istanbulu musel vozidlo okamžite odstaviť pre poškodený brzdový systém a totálnu koróziu nosných častí. Ďalší autobus s turistami z Maďarska mal zas na náprave nevhodné pneumatiky, ktorým hrozilo prasknutie a následná strata ovládateľnosti celého kolosu.
Prípad autobusu so slovenskými deťmi teraz smeruje do správneho konania, kde dopravcovi hrozí veľká pokuta.