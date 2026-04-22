Mimoriadna TRAGÉDIA: Autobus plný ľudí sa zrútil zo svahu, padal desiatky metrov! Hlásia 21 obetí

KAŠMÍR - Obrovská tragédia! Najmenej 21 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia po tom, čo sa autobus zrútil z približne 30‑metrového zrázu na horskej ceste v indickej časti Kašmíru. Vozidlo, v ktorom cestovalo viac ako 60 pasažierov, sa po kolízii s auto-rikšou prevrátilo a skotúľalo po strmom, skalnatom svahu.
Autobus s kapacitou 42 miest smeroval z mesta Ramnagar do Udhampuru. Na ostrej zákrute narazil do auto-rikše, následne zišiel z vozovky a zrútil sa na cestu pod ňou. Nešťastie sa odohralo v pondelok (20. 4.) okolo 10. hodiny miestneho času, informoval denník Times of India. Uvádza, že obyvatelia z oblasti dorazili na miesto ako prví a začali zachraňovať cestujúcich a vyťahovať zranených z trosiek ešte pred príchodom záchranných zložiek.
Záchranné tímy po príchode ihneď spustili rozsiahlu pátraciu a záchrannú operáciu. Až 19 ľudí zomrelo priamo na mieste, ďalší dvaja podľahli zraneniam v nemocnici. Zranení pasažieri – viacerí vo vážnom stave – sú rozmiestnení v okolitých zdravotníckych zariadeniach.
Tragédia vyvolala reakciu aj na najvyššej politickej úrovni. Indický premiér Naréndra Módí na sociálnych sieťach uviedol, že ho „hlboko zarmútila strata životov“. Rodinám obetí prisľúbil finančnú pomoc vo výške 200‑tisíc rupií (približne 1813 eur), odškodnenie vo výške 50-tisíc rupií (cca 453 eur) prislúbil aj zraneným. „Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych,“ napísal. Zároveň zaželal rýchle zotavenie zraneným.
Úrady už začali vyšetrovanie, ktoré má objasniť presnú príčinu nehody. India patrí medzi krajiny s najvyššou nehodovosťou na cestách – ročne tam zomierajú státisíce ľudí. K tragédiám často prispieva riskantná jazda, zlá kvalita ciest a technický stav vozidiel.