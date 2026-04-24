Španielsky premiér varuje: EÚ oslabuje dvojaký meter voči Ukrajine a Blízkemu východu

NIKÓZIA - Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že počas štvrtkovej večere lídrov Európskej únie v cyperskom letovisku Agia Napa presadzoval návrh Madridu na pozastavenie asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom. Tento krok však podľa neho nezískal dostatočnú podporu.
Sánchez tvrdí, že Úniu diskredituje „dvojaký meter“ v prístupe k vojne na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe. „Niektoré vlády sú za, iné proti. V otázke (pozastavenia asociačnej dohody) neexistuje zhoda a výsledkom toho všetkého je oslabenie pozície Európskej únie,“ vyhlásil pred príchodom na druhý deň neformálneho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa koná v Nikózii.
Asociačná dohoda z roku 2000 upravuje politický dialóg medzi EÚ a Izraelom. Jej cieľom je posilňovanie partnerstva a vzájomných vzťahov, ktoré sú podľa dokumentu založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických princípov. Už v roku 2024 vyzvali Španielsko, Írsko a ďalšie krajiny na jej prehodnotenie pre obavy z postupu Izraela vo vojne v Pásme Gazy po útokoch hnutia Hamas z októbra 2023. Na pozastavenie dohody je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.
Sánchez zároveň vyzval lídrov, aby sa zamysleli nad potrebou zachovania medzinárodného poriadku. „Som presvedčený, že ak je jeden názor, ktorý som chcel odovzdať európskym lídrom, tak je to ten, že situácia na Blízkom východe a kríza spôsobená touto nezákonnou vojnou dokazujú neúspešnosť hrubej sily a potrebu dodržiavať medzinárodné právo a multilaterálny poriadok,“ povedal. V súvislosti s vojnou s Iránom dodal, že „právo silnejšieho napokon robí svet slabším“, čo sa podľa neho v regióne aktuálne potvrdzuje.