Prezident Pavel neočakáva, že by USA opustili NATO, aj keď to naznačil Trump

PRAHA - Český prezident Petr Pavel neočakáva, že by Spojené štáty opustili Severoatlantickú alianciu, aj keď túto možnosť americký prezident Donald Trump naznačil. Podľa Pavla si je aj on vedomý výhod, ktoré má existencia NATO pre Spojené štáty. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom na Pražskom hrade. V súvislosti s Trumpovou kritikou členov NATO, že Spojeným štátom vo vojne s Iránom nepomohli, zopakoval, že úlohou NATO je brániť teritórium členských štátov a nie účasť v vojnách mimo tohto územia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Som presvedčený o tom, že (Severoatlantická aliancia) má svoj význam a váhu aj pre Spojené štáty a aj z toho dôvodu neočakávam, že by Spojené štáty NATO opustili. Nielen preto, že aj Trump si je určite vedomý všetkých výhod existencie NATO pre USA, ale aj preto, že je to záležitosť nielen prezidenta, ale aj Kongresu USA,“ povedal Pavel.
Ak ide o ďalší vývoj Aliancie, podľa neho by mal pokračovať v nastavenom smere, teda že sa výrazne zvýši podiel európskych štátov a Kanady na jej celkovej vojenskej efektivite a dôjde k posilneniu jej európskeho piliera vrátane možnej väčšej inštitucionalizácie, aby európska časť NATO mohla fungovať buď s obmedzenou alebo úplne bez americkej prítomnosti, ak by sa tak Spojené štáty rozhodli.
Trumpova kritika
Čo sa týka Trumpovej kritiky ostatných krajín NATO ohľadom vojny na Blízkom východe, podľa Pavla je to skôr záležitosť vzájomnej komunikácie. „NATO je predovšetkým obrannou alianciou, ktorá má brániť teritórium členských štátov a nie sa zúčastňovať na vojenských operáciách mimo týchto štátov,“ podotkol. Trump spojencom nedávno pohrozil odchodom Spojených štátov z NATO, pričom o tejto možnosti chcel podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej hovoriť aj na stredajšej schôdzke s generálnym tajomníkom Aliancie Markom Ruttem. K výsledkom rokovania sa Biely dom oficiálne nevyjadril, Trump len na sociálnej sieti zopakoval kritiku členov NATO. Rutte v rozhovore pre stanicu CNN uviedol, že Trump je z NATO sklamaný. Šéf Aliancie však zdôraznil, že väčšina jej európskych členov bola podľa neho Spojeným štátom počas vojny proti Iránu nápomocná.
Macinka to vidí takto
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka trvá na tom, že prezident ČR Petr Pavel nemôže ísť na júlový summit NATO do Ankary. Zdôvodnil to tým, že Pavel nesúhlasí s politikou vlády Andreja Babiša a kritizuje ju v zahraničí. Podotkol tiež, že by nebolo dobré dostať sa do situácie, keď by napríklad Pavel nepodal ruku americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Macinka to uviedol vo štvrtok pre Českú televíziu. Pavel na tlačovej konferencii podotkol, že debata o bezpečnosti je v záujme nielen vlády, ale aj prezidenta, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Podľa šéfa českej diplomacie je povinnosťou prezidenta politiku vlády obhajovať. Okrem toho mu vyčítal kritiku Trumpa. „On aj jeho okolie sa dlhodobo netaja nepriateľským postojom voči americkému prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve. Americká strana si je nepochybne prostorekých výrokov Petra Pavla dobre vedomá, preto nie je rozumné vystavovať seba ani našich partnerov do trápnej situácie, v ktorej napríklad český prezident odmietne tomu americkému podať ruku, ako ostatne už v minulosti verejne avizoval,“ uviedol Macinka.
Pavel na štvrtkovej tlačovej konferencii s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom na otázky novinárov k tejto téme reagoval, že ak ide o presadzovanie českých národných záujmov, medzi prezidentom a vládou nevidí zásadný rozdiel. „ČR je súčasťou NATO a EÚ a naším záujmom je, aby sme v oboch inštitúciách boli dôveryhodnými spojencami a partermi, ktorí si zaslúžia podporu ostatných. Som presvedčený o tom, že ak ide o Severoatlantickú alianciu, v tom zásadnom prístupe sa nelíšime,“ podotkol.
Uznal, že zástupcovia vlády budú zrejme schopní detailnejšie vysvetliť svoj prístup k napĺňaniu záväzkov, ale ak ide o celkovú neformálnu debatu o európskej a euroatlantickej bezpečnosti, o tú sa zaujíma nielen vláda, ale aj prezident ako hlava štátu a vrchný veliteľ ozbrojených síl. Pavel v stredu napísal Babišovi list, v ktorom uviedol, že na júlový summit NATO do Ankary chce ísť na čele českej delegácie. Argumentoval tým, že podľa ústavy je jeho úlohou zastupovať krajinu navonok. Babišovi navrhol, aby do Ankary išiel s ním. Podľa Pavla by o spore mali hovoriť, keď sa Babiš vráti z dovolenky a on zo zahraničnej cesty v Južnej Amerike v druhej polovici apríla.