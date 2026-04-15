Faux pas počas návštevy Petra Pavla: Argentínsky prezident mu dal netradičnú ponuku, no dostal KOŠOM

BUENOS - Argentínsky prezident Javier Milei ukázal svojmu českému náprotivku Petrovi Pavlovi svoju motorovú pílu, ktorá sa stala symbolom jeho rozpočtových škrtov. Český prezident sa s Mileiom a zlatou pílou nechal nakrútiť, poťažovať stroj si však nechcel. Video česká hlava štátu, ktorá s argentínskym prezidentom diskutovala predovšetkým o ekonomickej spolupráci, zdieľala na sieti X.
"To je tá vaša slávna pila?" spýtal sa Pavol Mileie pri návšteve, keď si všimol pílu na stole. "Áno to je ona," reagoval argentínsky prezident. Český prezident potom chrbtom ruky prešiel po reťazi píly. Milei sa následne Pavla spýtal, či si ju chce poťažkávať. "Sám, alebo so mnou?," pýtal sa argentínsky prezident Pavla. Český prezident ale zakrútil hlavou a odpovedal, že nechce. Obaja sa potom so strojom nechali vyfotiť, pričom Milei ukázal zdvihnuté prsty.
Podľa argentínskych médií niekoľko špeciálnych motorových píl pre prezidenta Mileia vyrobil remeselník Mariano Di Tella z Buenos Aires. Toho mrzelo, že Milei používal počas volebnej kampane stroje vyrobené v Číne, bez konkrétnej identity. Di Tellu fascinujú motorové píly od detstva. Jeden z jeho artefaktov Milei daroval miliardárovi Elonovi Muskovi, ďalší má v prezidentskom sile Casa Rosada. Podľa denníka El Clarín stroj váži zhruba osem kilogramov.
Majú si čo povedať aj mimo diplomacie
"Rokovania s prezidentom Javierom Mileiom potvrdzujú, že Česká republika a Argentína zdieľajú podobný pohľad na množstvo kľúčových medzinárodných tém. Cením si jasnej argentínskej podpory Ukrajiny aj toho, že Argentína patrí medzi krajiny, ktoré sú v súčasnom svete politicky čitateľné a hodnotovo ukotvené," uviedol Pavel v príspevku. "Za rovnako dôležité ale považujem, aby sa dobré vzťahy premietali aj do konkrétnej spolupráce napríklad v oblasti obrany, bezpečnosti, energetiky a vedy a výskumu," dodal s tým, že tu vidí priestor pre ďalší rozvoj.
Pavel v závere príspevku uviedol, že si má s Mileiom čo povedať aj mimo diplomacie a hovorili spolu napríklad o anglickej rockovej kapele The Rolling Stones."Stretnutie sa nezaobišlo ani bez ukážky jeho už ikonickej motorovej píly," dodal v príspevku, ktorý sprevádzal video s pílou. Libertariánsky ekonóm Milei, ktorý je vo funkcii od roku 2023, presadil razantné rozpočtové škrty, ktoré v kampani demonštroval aj s motorovou pílou. Prepustil desaťtisíce štátnych zamestnancov, obmedzil peniaze univerzitám, zrušil dotácie na energie či znížil dôchodky a platy vo verejnom sektore. Mnohí oceňujú, ako sa mu podarilo skrotiť hyperinfláciu a dosiahnuť prvý rozpočtový prebytok od roku 2010. Jeho šoková terapia ale uškodila strednej triede a dôchodcom, ktorí pravidelne organizujú proti vláde demonštrácie.