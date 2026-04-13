Babiš otvorene: Samit NATO teraz nie je téma, ale neviem, čo by tam Pavel robil: Pozval Magyara na návštevu

PRAHA - Zloženie delegácie, ktorá bude Česko zastupovať na samite NATO v Ankare, nie je podľa českého premiéra Andreja Babiša v súčasnosti témou, keďže vrcholná schôdzka je až o tri mesiace. Zároveň však podotkol, že nositeľom českej zahraničnej politiky je vláda a aj prezident uznal, že je v jej kompetencii, kto na samit pôjde.
Pavlov návrh, aby boli v delegácii obaja, komentoval slovami, že si nevie predstaviť, čo by tam s členmi jeho kabinetu prezident robil. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa v Prahe. Pavel poslal minulý týždeň Babišovi list, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach. V ňom mu oznámil, že na júlový samit NATO do Ankary chce ísť na čele českej delegácie. Argumentoval tým, že podľa ústavy je jeho úlohou zastupovať krajinu navonok. Babiš list nechcel komentovať.
„Nemám v úmysle si s pánom prezidentom cez médiá vymieňať názory na ústavu. Navyše, do toho samitu zostávajú ešte tri mesiace, takže pre nás to nie je téma. Sám pán prezident pred pár dňami verejne povedal, že uznáva, že zloženie delegácie je v kompetencii vlády,“ povedal premiér. Kabinet sa podľa jeho slov nebude zložením delegácie zaoberať do stretnutia šéfov diplomacií krajín NATO s jej generálnym tajomníkom Markom Ruttem, ktoré sa uskutoční v druhej polovici mája. Zdôraznil však, že nositeľom zahraničnej a bezpečnostnej politiky ČR je vláda. „Chápem, že pán prezident pracoval v NATO a má k tomu vzťah, ale ako sám povedal, vláda má obhajovať záväzky v rámci NATO,“ podotkol Babiš.
Petra Macinku a jeho rezortu na adresu prezidenta komentoval Babiš slovami, že Motoristi ešte „nerozchodili", že Pavel odmietol vymenovať Filipa Tureka za člena vlády. V zahraničí sa týmto sporom podľa neho nikto nezaoberá. „Verím, že to prestane, chceme sa sústrediť na prácu," dodal. Práve Turek v pondelok pred príchodom na rokovanie vlády novinárom povedal, že ak by prezident išiel na večeru samitu NATO alebo ako spoločenský sprievod, s tým nemá nikto vo vláde problém. Babiš to však okomentoval slovami, že Turek nie je členom vlády, takže o tom nebude rozhodovať. „Neviem si predstaviť, čo by tam s nami robil. Ako by sme tam mohli byť všetci pohromade? Ani z bezpečnostných dôvodov to nie je možné a nedáva to ani logiku," uzavrel tému Babiš.
Český premiér Andrej Babiš pozval víťaza maďarských parlamentných volieb Pétera Magyara na návštevu ČR. Ocenil, že líder strany Tisza avizoval, že by chcel obnoviť spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) a rozšíriť ju o ďalšie štáty. S doterajším maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého pred voľbami podporil, chce mať naďalej dobré vzťahy. Podotkol, že jeho úlohou ako premiéra je, aby si bol blízky so všetkými. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Víťazstvo Magyara podľa Babiša dokazuje, že v Maďarsku je funkčná demokracia. Ocenil, že Orbán rýchlo uznal porážku a zagratuloval víťazovi volieb. Na otázku, či prehra súčasného premiéra, ktorého Babiš označoval za svojho priateľa, nejako zmení vzťahy ČR a Maďarska, odpovedal, že to nie je o osobách. „Viktor Orbán tie voľby prehral. To neznamená, že teraz s ním nebudem mať dobrý vzťah, ako som mal. Budem, na úrovni Patriotov (politická frakcia v EP, pozn. TASR). A tiež budem chcieť mať dobrý vzťah s novým maďarským premiérom, pretože skrátka tak to je a nie je to o osobách... Ja od začiatku výkonu funkcie robím jednoznačne politiku v prospech ČR a s týmto cieľom sa budem spájať s každým premiérom a prezidentom,“ podotkol Babiš. Ako príklad uviedol, že má vraj dobrý vzťah s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, aj s jeho dlhoročnou súperkou Marine Le Penovou.
Ohradil sa voči tvrdeniam, že by mu Orbán niekedy určoval politickú agendu. „Nie je pravda, že by som bol niekto, kto potrebuje od Orbána nejaké rady. On vždy rešpektoval moje ekonomické vzdelanie a skúsenosti ako ministra financií,“ zdôraznil český premiér a podotkol, že robí inú politiku ako SR a Maďarsko. Magyar v nedeľu v noci na tlačovej konferencii avizoval, že by chcel obnoviť spoluprácu krajín v rámci V4. Babiš to ocenil, lebo v tejto platforme vidí veľký význam. Dúfa, že sa mu o spolupráci podarí presvedčiť aj poľského premiéra Donalda Tuska.