Trump zvažuje stiahnutie vojakov z Európy: Vzťahy s NATO sa zhoršujú

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump podľa vysokopostaveného predstaviteľa Bieleho domu diskutoval s poradcami o možnom stiahnutí časti amerických vojakov z Európy. Dôvodom je neposkytnutie pomoci zo strany spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO) pri zabezpečení plavby cez Hormuzský prieliv, ako aj frustrácia vyplývajúca z neúspechu jeho plánu na prevzatie kontroly nad Grónskom. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.
Napätie v NATO rastie
Rozhodnutie zatiaľ nepadlo a Pentagón nedostal pokyn pripraviť konkrétne plány na zníženie vojenskej prítomnosti v Európe. Diskusie však podľa zdroja poukazujú na výrazné ochladenie vzťahov medzi Washingtonom a európskymi spojencami, ktoré sa v uplynulých mesiacoch dostali na najnižšiu úroveň od vzniku NATO v roku 1949.
Spojené štáty majú v súčasnosti v Európe viac než 80.000 vojakov, z toho vyše 30.000 v Nemecku. Ďalšie jednotky sú umiestnené v Taliansku, Spojenom kráľovstve či Španielsku. Americké sily zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej bezpečnostnej architektúre už od druhej svetovej vojny.
Aliancia zatiaľ bez reakcie
NATO na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Nemenovaný predstaviteľ neuviedol, ktorých krajín by sa prípadné stiahnutie mohlo týkať ani koľko vojakov by mohlo byť presunutých, ak by sa Trump rozhodol tento krok uskutočniť.
Prezident USA má s NATO dlhodobo napäté vzťahy a opakovane kritizuje európske krajiny za nízke výdavky na obranu. Posledné mesiace sú však mimoriadne turbulentné - v januári opätovne otvoril otázku anexie Grónska a od začiatku vojny s Iránom 28. februára vyjadruje frustráciu z nedostatočnej podpory spojencov pri obnovení plavby cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre globálne dodávky ropy, plynu či hnojív. V nedávnom rozhovore pre britský denník Daily Telegraph navyše pripustil, že vážne zvažuje vystúpenie Spojených štátov z NATO.