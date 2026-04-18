Rutte odmietol obavy z možného odchodu Spojených štátov z NATO

BERLÍN - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte odmietol špekulácie o možnom odchode Spojených štátov z Aliancie. Nepredpokladá, že by sa to stalo, informuje agentúra DPA.
V rozhovore pre denník Die Welt zároveň zdôraznil, že americký jadrový dáždnik považuje za najvyššiu záruku bezpečnosti v Európe a vyjadril presvedčenie, že tento záväzok bude pokračovať aj v budúcnosti.V posledných týždňoch vyvolali obavy výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý kritizoval podľa neho nedostatočnú podporu spojencov v súvislosti s vojnou proti Iránu. Rutte po stretnutí s Trumpom uviedol, že prezident bol výrazne nespokojný s postojom viacerých členských štátov NATO.
Sporné témy mali zahŕňať využívanie vojenských základní a plánované operácie na zabezpečenie Hormuzského prielivu. Trump pritom kritizoval najmä Španielsko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Rutte zároveň vyzval Európu na posilnenie obranného priemyslu, ktorý označil za kľúčový pre zachovanie odstrašujúcej a obrannej schopnosti Aliancie.